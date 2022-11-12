Engin Altan Düzyatan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu! 'Ali Kırca sandım'

Başrolleri Elçin Sangu ile paylaştığı Çöp Adam dizisiyle sevenlerini heyecanlandıran Engin Altan Düzyatan'ın değişimi, görenleri şaşırttı.

Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam, ilk fragmanıyla büyük beğeni topladı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizinin senaryosunu Su Ersöz ve Melek Gençoğlu kaleme alıyor.

23 Kasım Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak Çöp Adam dizisinde Engin Altan Düzyatan'a; Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan ve Büşra Çam gibi isimler eşlik ediyor.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden sonra yeni projesi merakla beklenen Engin Altan Düzyatan, değişimiyle sosyal medyanın diline düştü.

Engin Altan Düzyatan'ın son halini, ünlü şarkıcı Aslı Hünel Ali Kırca'ya benzetirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise ''Yaşlanmış ve kilo almış'', ''Jön olmak için artık fazla yaşlı'' ve ''Burun estetiği yaptırmış sanki'' gibi yorumlarda bulundu.

Engin Altan Düzyatan'ın meslektaşı Arda Kural'a benzediğini iddia edenler de oldu.



