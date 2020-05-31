Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dönecek mi?

Diriliş Ertuğrul dizisiyle dikkat çeken oyuncu Engin Altan Düzyatan, hayranlarının ısrarlarına rağmen Kuruluş Osman dizisine katılmama konusunda son derece kararlı...

TRT'nin başarılı yapımlarından Diriliş Ertuğrul'dan sonra yepyeni bir imajla FOX ekranlarının iddialı dizisi Kurşun'da başrolü oynayan Düzyatan, burada rol aldığı yapımın reytinglerinin iyi gelmemesinden ötürü final yapmıştı. Ünlü oyuncunun Kurşun dizisi macerası kısa sürünce sevenleri onu ATV'nin yeni yapımı olan ve Burak Özçivit'in başrolü oynadığı Kuruluş Osman'da görmek için yoğun istek mesajları atmışlardı.

Engin Altan Düzyatan ise hayranlarıyla pek aynı fikirde değil... Oyuncu, daha önce canlandırdığı karakterleri yeniden canlandırarak kendini tekrarlamak istemiyor. Diriliş Ertuğrul ile Kuruluş Osman’ı iki ayrı dizi projesi olarak gören oyuncu, zaten yaptığı bir şeyi yeniden yapmak istemiyor.



