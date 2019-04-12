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Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit küs mü?

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.04.2019 09:47 | Son Güncelleme

Seçim günü aynı okulda oy kullanıp birbirlerinin yanından geçen ama selamlaşmayan Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İki ünlü oyuncu küs mü?

Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit küs mü?

Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit aynı sandıkta oy kullanmış ve birbirlerini görmezden gelmişlerdi.

Diriliş Ertuğrul' dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan önceki akşam Bebek’teydi.

Arkadaşlarıyla bir balıkçıda buluşan Düzyatan mekan çıkışında objektiflere takıldı.

Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit ile karşılaşıp selamlaşmamaları hatırlatılan Düzyatan, ‘’Burak’la telefonda konuştuk, aramızda bir sorun yok. Birbirimizi görmemişiz hepsi bu‘’ yanıtını verdi. (Snobmagazin)

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Diriliş Osman”da başrolü üstlenen Özçivit de daha önceki açıklamasında "Engin kardeşim çok güzel ve başarılı bir iş yapmaktadır. Onu nerede görsem selam da veririm konuşurum da. Aramızda böyle şeyler olmaz" demişti.

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Burak Özçivit Engin Altan Düzyatan

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