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Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'lu Çöp Adam ne zaman? Flaş karar

22.11.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını ve Kırmızı Oda gibi çok izlenen yapımların yaratıcısı Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikâyesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından yazılan Çöp Adam dizisinin neden ertelendiği merak konusu oldu.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'lu Çöp Adam ne zaman? Flaş karar

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'yu buluşturan "Çöp Adam" dizisi ne zaman yayınlanacak. OGM Pictures ve Star’ın yeni projesi Çöp Adam’ın ilk bölümünün çarşamba günü yapılması planlanıyordu. Ancak dizinin başlangıç tarihinin 30 Kasım’a alındığı açıklandı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikâyesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından yazılan dizinin neden ertelendiği merak konusu oldu. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerini paylaştığı dizinin stok bölümü olmadığı için bu kararın alındığı öğrenildi.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yağız Alp Akaydın’ın yönettiği dizinin, çarşamba akşamı reytingleri nasıl etkileyeceği de bir başka merak edilen konu olarak dikkat çekiyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikâyesini konu alıyor.

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ÇÖP ADAM KADROSU

Dizide ayrıca Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

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