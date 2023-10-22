MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Medine'den paylaştı

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Medine'den paylaştı

22.10.2023 14:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ünlü çift Medine'ye gitti ve buradan paylaşım yaparak beğeni topladı.

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan 2014 yılında hayatlarını birleştirmişti.

İki çocukları olan Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar Medine'ye gitti.

Neslişah Alkoçlar "Savaşta hayatını kaybedenlere, ülkeme, askerlerimize, dostlarıma, aileme" notuyla dua emojisi koyarak paylaşım yaptı.

Neslişah Alkoçlar daha sonra eşiyle Medine'den verdiği pozu da paylaşarak beğeni topladı.

1

Oğlu attığı mesajı gördü! "Babanın seri bebek..." Oğlu attığı mesajı gördü! "Babanın seri bebek..."

Ünlü isim geçtiğimiz günde kocasıyla pozlarını "Yansımak beraberce birbirimize, keşfetmek, kaybolmak, huzurla yok olmak birlikte zamanın içinde bana en iyi gelen. Teşekkürler" notuyla paylaştı.

dsfs


Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çıplak poz itirafı! "Seksi hissettiğim şekilde..."Çıplak poz itirafı! "Seksi hissettiğim şekilde..."
Armağan Çağlayan'dan Kılıçdaroğlu'na şoke eden yorumArmağan Çağlayan'dan Kılıçdaroğlu'na şoke eden yorum
Oğlu attığı mesajı gördü! "Babanın seri bebek..."Oğlu attığı mesajı gördü! "Babanın seri bebek..."
Anahtar Kelimeler:
Engin Altan Düzyatan hülya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü

Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü

Sevgililerine yazdılar! En geç aranılan...

Sevgililerine yazdılar! En geç aranılan...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.