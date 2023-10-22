Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Medine'den paylaştı

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan 2014 yılında hayatlarını birleştirmişti.

İki çocukları olan Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar Medine'ye gitti.

Neslişah Alkoçlar "Savaşta hayatını kaybedenlere, ülkeme, askerlerimize, dostlarıma, aileme" notuyla dua emojisi koyarak paylaşım yaptı.

Neslişah Alkoçlar daha sonra eşiyle Medine'den verdiği pozu da paylaşarak beğeni topladı.

Ünlü isim geçtiğimiz günde kocasıyla pozlarını "Yansımak beraberce birbirimize, keşfetmek, kaybolmak, huzurla yok olmak birlikte zamanın içinde bana en iyi gelen. Teşekkürler" notuyla paylaştı.







