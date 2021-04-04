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Engin Çağlar kimdir? Engin Çağlar gerçek ismi ne? Engin Çağlar kaç yaşında?

04.04.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engin Çağlar, Yeşilçam sinemasının usta oyuncularından biridir. İstanbul’da doğan Çağlar, Robert Koleji’nde eğitim almış ve dövizli talebe olarak Almanya’da İç Mimarlık okumuştur. Engin Çağlar sinemaya ilk olarak 1968 yılında yayınlanan “Öksüz” filmi başlamıştır. Ancak tanınırlığı 1969 senesinde Hülya Koçyiğit ile çektiği “Kınalı Yapıncak” filmi ile gerçekleşmiştir. Engin Çağlar 1974 yılında ise sinemayı bırakmıştır.

Engin Çağlar kimdir? Engin Çağlar gerçek ismi ne? Engin Çağlar kaç yaşında?

1974 yılına kadar sayısız filmde rol alan Engin Çağlar, sinemayı bırakma kararının ardından 1981 yılında tekrar izleyici karşısına geçmiştir. Son olarak 2015 yılında “Bitmeyen Aşk” filminde rol almıştır. 80 yaşında olan usta oyuncu ve mimar, 1972’de Filiz Vural ile dünya evine girmiştir. Engin Çağlar'ın evliliğinden iki erkek çocuğu vardır.

ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

Engin Çağlar, 28 Ağustos 1940 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Çağlan Övet'tir. Babası öğretmen, okullarımızdaki haritaların, atlasların, kürelerin yapımcısı Sadık Övet’dir. Şişli Terakki Lisesi'nde, Robert Koleji'nde ve Almanya, Hildesheim Üniversitesi Güzel Sanatlar Okulu'nda 4 yıl iç mimarlık okumuştur.
İlk kez 1968 yılında yönetmenliğini Bilge Olgaç’ın yaptığı "Öksüz" adlı filmde beyazperdeye çıktı ve Fatma Girik, Bilal İnci ile beraber rol aldı.

İkinci filminde 1968 yılında senaryosunu Bülent Oran’ın yazdığı, yönetmenliğini Ülkü Erakalın’ın yaptığı “Kadın Değil Başbelası” adlı filmde başrolde Türkan Şoray, Suna Pekuysal, Cevat Kurtuluş, Sami Hazinses ile beraber oynadı.

1969 yılında senaryosunu Bülent Oran’ın yazdığı, yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı “Kınalı Yapıncak” filminde Hülya Koçyiğit, Aliye Rona, Mualla Sürer, Hulusi Kentmen, Avni Dilligil ile birlikte başrolde oynadı.

1974 yılında sinemadan ayrılarak önce matbaa malzemeleri satan bir iş yeri açtı, sonra da konfeksiyon mağazası açarak, iş hayatına atıldı.

Engin Çağlar, 28 Ağustos 1972 tarihinde, 1970 Türkiye Güzellik Kraliçesi ve 1972 Avrupa Güzellik Kraliçesi Filiz Vural ile evlendi. Çağlan Övet (d.1976) ve Eser Övet (d.1983) adlarında iki oğlu vardır.

1983 yılında senaryosunu Erdoğan Tünaş’ın yazdığı, yönetmeni Temel Gürsu olan müziklerini Ümit Besen’in hazırladığı “İlişki” adlı filmde Banu Alkan, Faruk Peker, Münir Özkul, Neriman Köksal, Reha Yurdakul, Suzan Avcı ile birlikte oynadı.

3 Haziran 2016 tarihinden itibaren FİLM-SAN Vakfı’nın başkanlığını yapmaktadır.

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