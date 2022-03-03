Engin Koç podyumların en çok aranan isimlerinden biriydi. Mankerler Kralı lakaplı ünlü ismin son hali basında yer alınca vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Engin Koç kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Eski manken Engin Koç'un son hali nasıl? Engin Koç'un son hali, hayatı ve kariyeri ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

ENGİN KOÇ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Engin Koç, 27 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Nişantaşı'nda doğdu.

Engin Koç liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmedi.

16 yaşında mankenliğe başlayan Engin Koç, 1976'da henüz 17 yaşındayken Mankenler Kralı yarışmasında 1. oldu.

Mankenler Kralı yarışmasının jüri koltuğunda Ajda Pekkan, Cüneyt Arkın, Seyyal Taner ve Sezen Cumhur Önal vardı.

ENGİN KOÇ EVLİ Mİ?

Engin Koç daha önce iki kez evlenip boşandı. Ardından turizmci ve oyuncu Pınar Kavrak ile 2011 yılında evlendi ve Burak adında bir oğulları var.

ESKİ MANKEN ENGİN KOÇ'UN SON HALİ NASIL?

İşte bir döneme hızlı yaşantısıyla damga vuran, eğlence sektörünün altın yıllarını yaşadığı 1980 ve 90’larda defile organizasyonlarında boy gösteren Engin Koç son hali vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü isim enerjisiyle izleyicilerin beğenisini kazanmayı sürdürüyor.



