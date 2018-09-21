Engin Öztürk fiyatı yüksek buldu!

Son dönemde şehir hayatından sıkılan ünlü isimlerin, İstanbul’da doğa içinde evleri tercih etmesi moda oldu. İlk olarak bu modaya Çağatay Ulusoy uymuştu. Ardından Ulusoy’un ‘İçerde’ dizisinde birlikte rol aldığı Aras Bulut İynemli de yeni ev için tercihini ormanlarla çevrili Zekeriyaköy’den yana kullanmıştı.

Buradaki ortamdan memnun kalan her iki isme yeni bir komşu geliyor. O kişi de Engin Öztürk

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; yakışıklı oyuncu, sakin bir hayat sürmek için Zekeriyaköy’den ev bakıyor. Ancak evlerin aylık kira fiyatlarının 10 bin lira olması Öztürk’ün moralini bozdu. Fiyatı yüksek bulan Öztürk, aylık 6 bin TL’lik ev bakıyor.

