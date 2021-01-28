Engin Öztürk kimdir? Engin Öztürk kaç yaşında, nereli? Netflix 50m2 Gölge kim?

Burak Aksak ve Selçuk Aydemir hayranlarının merakla beklediği Netflix’in orijinal yapımı 50m2 izleyici ile buluştu. Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden değerli isimler yer alıyor. 50m2’nin başrol oyuncusu ve dizide hem Gölge karakterine hem de Adem karakterine hayat veren Engin Öztürk ile ilgili çeşitli sorular da sorulmaya başlandı. Peki, Engin Öztürk kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
Ünlü oyuncu Engin Öztürk, dizide ilk olarak Gölge karakteriyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Tanıştığı kişilere “Ben bu şehrin karanlık yüzüyüm” mottosunu söyleyen Gölge karakteri, sonlarında yaşadıkları nedeniyle hayatına vefat eden terzi Adil’in oğlu Adem olarak devam ediyor. Sosyal medyada sahneleri oldukça konuşulan Öztürk, başarılı oyunculuğu ile dikkat çekti. Özellikle Öztürk’ün çubuklu pijama giydiği sahneler sosyal medyada gündem oldu.
28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen ünlü oyuncu, asker emeklisi bir baba ile ev hanımı bir annenin 4. çocuğu. Eskişehir’de büyüyen ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi’nden mezun olan ünlü isim üniversite için Ankara’ya yerleşti ve 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. 2003 senesinde Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna giren Öztürk, 2005 yılında mezun oldu. Askerlik mesleğinin kendisi için uygun olmadığına karar veren oyuncu, ardından konservatuvara girdi. Oyuncunun tiyatroya olan ilgisi ise Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nda girdiği tiyatro kolundan geliyor.
2010 senesinde Fatmagül’ün Suçu Ne adlı dizide Selim Yaşaran karakterine hayat veren Öztürk, en büyük çıkışını bu dizi ile sağladı ve hem Türkiye’de hem de Arap ülkelerinde büyük bir tanınırlığa sahip oldu. Dizinin sona ermesinin ardından Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Komiser Emre karakterine hayat verdi. Ardından Star TV’de ekranlara gelen Muhteşem Yüzyıl dizisinde II. Selim rolünü canlandırarak şöhretini pekiştirdi. Devamında Hatırla Gönül aldı dizide Yusuf karakterini canlandırdı. 2016 yılında ise Kerem Özkan karakteriyle Yüksek Sosyete dizisinde izleyicinin karşısına çıktı.
Şu an Netflix’in yeni yerli orijinal yapımında başrol oynayan ünlü isim aslında ilk Netflix yerli orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız dizisinde de rol aldı. Öztürk bu dizide Levent Topal karakterini canlandırdı. 2019 yılında Yüzleşme dizisinde ve 2020 yılında da Biz Böyleyiz filminde rol aldı. Özellikle Biz Böyleyiz filmi yönetmeni, senaristi, oyuncu kadrosu ve tanıtımlarıyla çok konuşuldu. Son olarak 50m2 dizisinde Gölge ve Adem karakterlerini canlandıran oyuncu aynı zamanda TV8’in ilgiyle izlenen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde de Barış karakterine hayat veriyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum