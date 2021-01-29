Engin Öztürk: Sahte hesap kullanıyorum

Bir dönem adı kendisi gibi oyuncu olan Cansu Dere aşk iddialarına karışan Engin Öztürk, hakkında bilinmeyenlerini anlattı. İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Öztürk, samimi açıklamalarda bulundu.

Sahnede rezil olmaktan korktuğunu ifade eden 34 yaşındaki Engin Öztürk, geçmişte yaşadığı bir olayı şu sözlerle anlattı:

Seyircinin enerjisi anında bana geçiyor. O anda bir şey anlatıyor olmak beni geriyor. Ankara’da tiyatro oyunu Moja’da rol alıyordum. Rol gereği ağzımda bir şeftali var. Bir gün ölüyordum. Suyu boğazıma kaçtı. Az daha çekirdeğini yutuyordum. Sanırım bu fobim, oradan hatıra kaldı bana.

"SAHTE HESAP KULLANIYORUM"

Ünlü oyuncu, İbrahim Selim'in yönelttiği "Fake (sahte) hesap kullanıyor musun?" sorusuna ise, "Leş video izlemeyi çok seviyorum. Yemek videosu olsun, TikTok videosu olsun... Böyle videoların altında da orada 'Engin Öztürk' yazmasın diye fake sosyal medya hesabı kullanıyorum" yanıtını verdi.

Haziran ayında objektiflere yansıyan Öztürk, muhabirlerin 'tatil' sorularına, "Arkadaşlar bir işte yer alıyorum. İşimi tamamlamam gerekiyor önce. Onu bitirmeye çalışıyoruz. İşim bitince tatile çıkacağım" şeklinde cevap vermişti.

