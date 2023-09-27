Engin Polat emniyete alındı mı? Dilan Polat canlı yayında çıldırdı: İnceleme aşamasındayız

Fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın sosyal medyada haklarında ortaya atılan pek çok iddia konuşuluyor. Birini vurdurduğu ve kara para akladıkları yönündeki iddialar sonrası Engin Polat'ın emniyete çağrıldığı da iddia edildi.

İkinci Sayfa'dan Gülşen yayında "Engin Polat'ın emniyete alındığı iddiası... Kriminal bir olaydan emniyete alındı" deyince Dilan Polat yayına bağlandı.

Dilan Polat yayında "Kafayı yemişler, adam burada uyuyor. Gerçekten Allah belalarını versin yani. Uydurup duruyorlar, tahammülüm kalmadı. Kime neyin hesabını vereceğim ben sürekli uydurmasyon. Karı-koca hiçbir problemimiz yok, inceleniyorum zaten, benim devletime veremeyeceğim hesabım yok. Daha detaylı inceleme aşamasındayız.

