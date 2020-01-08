Enis Arıkan Yasak Elma'ya konuk oluyor!

FOX'un en çok izlenen dizilerinden olan Yasak Elma'ya taze kan geliyor. Son dönemde Alice Müzikali ve Benimle Söyle yarışmasıyla adından söz ettiren Enis Arıkan fenomen diziye renk katacak.

Yasak Elma'nın 66. bölümüne konuk olacak olan Arıkan, Yıldız Argun'un (Eda Ece) Youtube kanalına konuk olacak.

Öte yandan yurtdışı satışlarının iyi olduğu konuşulan dizide sürpriz gelişmeler yaşanacak ve Halit Argun (Talat Bulut) gizli bir aşk yaşayacak. Bu durum da dizideki tansiyonu iyice artıracak.

