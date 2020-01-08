MAGAZİN
  4. Enis Arıkan Yasak Elma'ya konuk oluyor!

Enis Arıkan Yasak Elma'ya konuk oluyor!

DİZİ HABERLERİ  | 08.01.2020 17:03 | Son Güncelleme

Yasak Elma'nın 66. bölümünde sürpriz bir konuk diziye dahil oluyor. Son dönemin başarılı isimlerinden oyuncu Enis Arıkan Yasak Elma'ya renk katacak.

Enis Arıkan Yasak Elma'ya konuk oluyor!

FOX'un en çok izlenen dizilerinden olan Yasak Elma'ya taze kan geliyor. Son dönemde Alice Müzikali ve Benimle Söyle yarışmasıyla adından söz ettiren Enis Arıkan fenomen diziye renk katacak.

Yasak Elma'nın 66. bölümüne konuk olacak olan Arıkan, Yıldız Argun'un (Eda Ece) Youtube kanalına konuk olacak.

080120201409076011512

Öte yandan yurtdışı satışlarının iyi olduğu konuşulan dizide sürpriz gelişmeler yaşanacak ve Halit Argun (Talat Bulut) gizli bir aşk yaşayacak. Bu durum da dizideki tansiyonu iyice artıracak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Game of Thrones'tan Yüzüklerin Efendisi dizisine bir transfer daha Game of Thrones'tan Yüzüklerin Efendisi dizisine bir transfer daha
Bomba transfer! Yakışıklı oyuncu da diziye dahil olduBomba transfer! Yakışıklı oyuncu da diziye dahil oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enis arıkan, Enis Arıkan Yasak Elma,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Atatürk rolü için yakışıklı oyuncuya teklif gitti ama...

Atatürk rolü için yakışıklı oyuncuya teklif gitti ama...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İlk bölüme sevişme sahnesi damga vurdu

İlk bölüme sevişme sahnesi damga vurdu

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Game of Thrones'tan Yüzüklerin Efendisi dizisine bir transfer daha

Game of Thrones'tan Yüzüklerin Efendisi dizisine bir transfer daha

Tolga Sarıtaş Çukur'a 'Çivi' olarak mı dahil oluyor? (Tolga Sarıtaş kimdir?)

Bomba transfer! Yakışıklı oyuncu da diziye dahil oldu

Hasan Mezarcı Mesih dizisini paylaşıp bakın ne dedi!

Kendisini 'Mesih' ilan eden Mezarcı'dan bomba paylaşım

Babil ne zaman başlıyor? 1. bölümden çarpıcı fragman! İşte Babil dizisi oyuncuları ve karakterleri

Babil dizisi için geri sayım başladı!

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman 7. yeni bölüm ne zaman? ATV 8 Ocak 2020 Çarşamba yayın akışı

Kuruluş Osman hayranlarına kötü haber!

Tutunamayanlar dizisi 1. bölümüyle sosyal medyayı salladı! Tutunamayanlar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tutunamayanlar sosyal medyaya damga vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.