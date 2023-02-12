SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Enkaz altında kalan Atsu için Gana hükümetine çağrı!

Enkaz altında kalan Atsu için Gana hükümetine çağrı!

12.02.2023 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşanan depremde enkaz altında kalan isimlerden olan Atakaş Hataysporlu Christian Atsu'nun durumu ülkesinde yakından takip ediliyor. İnsan hakları ve yardım kuruluşu olarak ülkede hizmet veren Crime Check Foundation, Gana hükümetinin Christian Atsu için kurtarma çalışmalarına katılması yönünde çağrıda bulundu. İşte detaylar...

Enkaz altında kalan Atsu için Gana hükümetine çağrı!
Christian Atsu

Christian Atsu

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremler birçok ilde olduğu gibi Hatay'da da büyük yıkıma sebebiyet verdi. Hatayspor forması giyen Atsu da enkaz altında kalanlar arasında. Ganalı futbolcu için ülkesinden çağrı geldi.

GANA HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

63e33eed80a0324b2cadd166

İnsan hakları ve yardım kuruluşu olarak ülkede hizmet veren Crime Check Foundation, Gana hükümetine bir çağrıda bulunarak, milli futbolcunun Hatay'daki arama-kurtarma çalışmalarına hükümetin katılmasını talep etti. Afrika ülkesinden basın mensupları ve futbolcunun bazı yakınlarının da Hatay'a gelme hazırlıkları içerisinde oldukları öğrenildi.

İlginizi Çekebilir

İlkay Gündoğan'dan büyük destek!

İlkay Gündoğan'dan büyük destek!

 Volkan Demirel, Hatay'a geri döndü!

Volkan Demirel, Hatay'a geri döndü!

 Futbolcular tesislerden ayrıldı, teknik heyet evlerine döndü...

Futbolcular tesislerden ayrıldı, teknik heyet evlerine döndü...

 Christian Atsu’nun kaldığı oda tespit edildi!

Christian Atsu’nun kaldığı oda tespit edildi!

AYEW: TÜM GANA DUA EDİYOR

ANDRE-AYEW-AND-CHRISTIAN-ATSU

Öte yandan Gana Milli Takımı kaptanı Andre Ayew, yakın arkadaşı olduğunu belirttiği Christian Atsu'nun durumundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ayew, "Tüm Gana kendisinin iyi olması için dua ediyor" ifadelerini kullandı.

ESSIEN: HAYATTA OLDUĞUNU UMUYORUM

essienden_atsu_paylasimi_hayatta_oldugunu_umuyorum_1676112744_2256

Dünyaca ünlü Ganalı eski futbolcu Michael Essien de Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Essien, "Arkadaşım Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umuyor ve dua ediyorum. Kalbim, başta bu trajedinin kurbanlarının aileleri olmak üzere tüm Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Volkan Demirel, Hatay'a geri döndü!Volkan Demirel, Hatay'a geri döndü!
Galatasaray'dan Volkan Demirel'e anlamlı çağrı!Galatasaray'dan Volkan Demirel'e anlamlı çağrı!
TFF'den Atsu açıklaması: 'Siyahi bir kişi çıkarıldı ama...'TFF'den Atsu açıklaması: 'Siyahi bir kişi çıkarıldı ama...'
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatayspor son dakika atakaş erden iyet

En Çok Okunan Haberler

AFAD duyurdu! Deprem felaketinde acı bilanço artıyor

AFAD duyurdu! Deprem felaketinde acı bilanço artıyor

Deprem sonrası Elazığ’da 800 liralık kiralar 4 bin TL’ye çıktı

Deprem sonrası Elazığ’da 800 liralık kiralar 4 bin TL’ye çıktı

Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Christian Atsu’nun kaldığı oda tespit edildi!

Christian Atsu’nun kaldığı oda tespit edildi!

Futbolcular tesislerden ayrıldı, teknik heyet evlerine döndü...

Futbolcular tesislerden ayrıldı, teknik heyet evlerine döndü...

Kulüp açıkladı: ''Süper Lig ve kupadan çekildik''

Kulüp açıkladı: ''Süper Lig ve kupadan çekildik''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.