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Enkaz altından cansız bedeni çıkarılan Taha Duymaz'ın o sözleri yürek burktu! 'Hiçbirinize bir zararım yok...'

20.02.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat sabahı Hatay'da meydana gelen 7.7'lik depremde enkaz altında hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın yıllar önce çektiği video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Halasında misafirliğe gittiği gece depreme yakalanarak günlerce enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın ölmeden önce paylaştığı video yürek dağladı.

''HİÇBİRİNİZE ZARARIM YOK''

Sık sık özel hayatı ve görüntüsü hakkında zorbalığa uğrayan Taha Duymaz'ın ses getiren videosunda ''Artık gerçekten çok sıkıldım. Beni bir salar mısınız? Ben ailesine bakmaya çalışan küçük bir gencim. Hiçbirinize bir zararım yok. Lütfen sizden rica ediyorum beni bir salın. Gerçekten çok kötüyüm.'' ifadelerine yer verdiği görüldü.

Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın o görüntüsü gündem oldu! 'Ben ailesine bakmaya çalışan küçük bir...'

Taha Duymaz bir başka videosunda ise kendisine bıçak çekildiğini ve bunun başına ilk kez gelmediğini anlatarak yürek dağlamıştı.

''ÖTELEDİLER GÜLDÜLER AMA...''

Taha Duymaz'ın aylar sonra yeniden gündem olan videosuna sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalamadı. ''Herkese parçalandım ama bu çocuğa bir başka parçalandım. Garibandı, narindi, kırılgandı. Her şey güzel olacak derken gidiverdi'' ve ''İzlerken çok canım yandı. Ötelediler, güldüler ama o hiç pes etmedi'' gibi yorumlar yapıldı.


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