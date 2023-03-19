Enner Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Ne Alex, ne Sow ismini altın harflerle yazdırdı

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederken, Sarı-Lacivertliler'in golcü ismi Enner Valencia attığı 2 golle takımını sırtladı.

Kariyerinin en başarılı dönemini geçiren Ekvadorlu futbolcu çıktığı son 5 maçta 9 gol atarken, Sarı-Lacivertliler'in efsanesi Alex de Souza'yı da geride bıraktı.

EN ÇOK GOL ATAN YABANCI

Resmi maçlardaki gol sayısını 29'a yükselten Valencia, 2010-2011 sezonunda 28 kez rakip fileleri sarsan efsane Alex de Souza'yı geçerek Sarı-Lacivertliler'in tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.

ÜST ÜSTE 5 MAÇLIK GOL SERİSİ

Öte yandan ligde de 5 maçlık gol serisi yakalayan deneyimli oyuncu, 2012-2013 sezonundaki Moussa Sow'un performansının ardından bunu başaran ilk futbolcu olmayı başardı.

