Epstein belgelerindeki fotoğraflarla ilgili yeni detaylar: Bill Gates isim verdi

ABD'de kamuoyunun yakından takip ettiği Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili yeni bilgiler gündeme geldi. ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'ne verdiği ifadelerin tutanakları yayımlanan Bill Gates, Epstein belgelerinde yer alan bazı fotoğraflar ve geçmişteki ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

FOTOĞRAFLARDAKİ KADINLARIN KİMLİKLERİNİ AÇIKLADI

Yayımlanan tutanaklara göre Gates, daha önce yüzleri gizlenerek kamuoyuna sunulan kadınların kimliklerini ilk kez açıkladı. Gates, söz konusu kadınların briç oyuncusu olarak tanınan Mila Antonova ile nükleer bilimci Karima Nigmatulina olduğunu belirtti.

Gates, bu kişilerin geçmişte hayatında yer aldığını ifade ederken, Jeffrey Epstein'ın bu ilişkiler üzerinden kendisi üzerinde baskı kurmaya çalıştığını öne sürdü.

ŞANTAJ İDDİASI

İfadesinde, Epstein'ın doğrudan kendisine şantaj yapmadığını söyleyen Gates, ortaya çıkan yazışmaların böyle bir niyetin varlığına işaret edebileceğini savundu. Gates, özellikle Antonova ile ilgili bazı mali taleplerin gündeme getirildiğini ve bunun ya yeniden iletişim kurma girişimi ya da baskı oluşturma çabası olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

ESKİ E-POSTALAR YENİDEN GÜNDEMDE

Kamuoyuna yansıyan belgeler arasında, Epstein'ın eski danışmanlarından biri adına hazırlandığı belirtilen 2013 tarihli bir e-posta da bulunuyor. Söz konusu yazışma, Gates ile Epstein arasındaki ilişkinin niteliğine dair tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu.

EPSTEIN İLE İLİŞKİSİNE DAİR AÇIKLAMA

Gates, ifadesinde, Epstein'ın suç faaliyetlerinden haberdar olmadığını savundu. Bununla birlikte, 2011 ile 2014 yılları arasında küresel sağlık ve hayırseverlik projeleri konusunda destek sağlayabileceği düşüncesiyle Epstein ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiğini kabul etti.

ESKİ EŞİ DE SÜRECE DAHİL OLMUŞTU

Öte yandan Gates'in eski eşi Melinda French Gates de daha önce yaptığı açıklamalarda, Epstein ile olan ilişkiler nedeniyle rahatsızlık duyduğunu belirtmişti. Gates, geçmişte yaşadığı bazı ilişkileri ve özel hayatına ilişkin konuları vakıf çalışanlarına da açıkladığını ifade etmişti.

Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili yeni belgelerin ve ifadelerin kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte, dosya kapsamındaki tartışmaların önümüzdeki dönemde de gündemde kalması bekleniyor.