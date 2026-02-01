Epstein dosyasında prenses bile varmış! 'Hamile kaldığı' iddiası dünya gündeminde

Epstein olayıyla ilgili 2026'da yayımlanan yeni dosyalar, Mette-Marit'in Epstein ile temasının basında bilinenin ötesine geçtiğini gösteriyor. Belgelerde, Norveç Veliaht Prensesi Epstein'la yüzlerce e-posta alışverişi içinde olduğu, Epstein'ın Palm Beach'teki evini ziyaret ettiği ve en az dört gün konuk olduğu bilgilerinin yer aldığı aktarılıyor. E-postalar arasında daha kişisel tonlar, görüş planları, alışveriş ve sosyal sohbetlere ilişkin ifadeler bulunuyor. Hatta bazı mesajlarda Mette-Marit'in bir dönem Epstein'dan hamile kaldığı iddiası da yer alıyor. Bazı iletişimlerde ise Epstein'ın Mette-Marit'a yönelik teklif ve mesajları da yer alıyor.

ÜLKEYİ FENA KARIŞTIRACAK

Sondakika'nın haberine göre, Norveç ve İspanyol medyasında yayımlanan analizler, bu yeni kayıtların kronprensesin daha önce kamuya açıkladığından daha uzun ve samimi bir ilişki içinde olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekiyor.

Dış basın yorumlarında, bu durumun Norveç monarşisinin imajı açısından hassasiyet taşıdığı; kamuoyunun lider figürlerinden daha şeffaf açıklama beklentisi içinde olduğu vurgulanıyor.

Prenses 2019'da yayımladığı bildirisinde Epstein'la temasının son bulduğunu ve pişmanlık duyduğunu söylemiş, suçların ciddiyetini öğrenseydi asla ilişki sürdürmeyeceğini belirtmişti. O dönem Norveç Kraliyet Sarayı, görüşmelerin birkaç buluşma ve ortak sosyal çevre aracılığıyla gerçekleştiğini ve durumun yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtmişti.

YENİ ÇIKAN BELGELER GÜNDEM YARATTI

Yeni çıkan belgeler, yalnızca Mette-Marit'i değil, Epstein'la bağlantılı diğer uluslararası figürleri de içeriyor. Aralarında eski ABD Başkanı ve İngiliz kraliyet üyeleri gibi isimlerin anıldığı materyaller bulunuyor; bu da Epstein'ın küresel elit çevrelerle bağlarını yeniden gözler önüne seriyor.

Uzmanlar ve dış basın yorumları, bu kayıtların suç isnadı veya doğrudan suç delili niteliği taşımadığını; ancak etkili kişilerle kurulan sosyal ilişkilerin kapsamı ve mahiyetine dair önemli ipuçları verdiğini belirtiyor.

Bununla birlikte Norveç kamuoyunda, monarşi içindeki denetim ve itibar yönetimi konusundaki tartışmaların yeniden alevlendiğine işaret ediliyor.