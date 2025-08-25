Mynet Trend

Epstein mağduru kadının otobiyografisi dünyanın gündeminde! Yazdıktan sonra ölmüş: Prens Andrew hakkında tecavüz iddiaları...

Dünyanın konuştuğu Jeffrey Epstein skandalıyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son çıkan 'Nobody's Girl' isimli kitapta yazanlar ise dünya çapında gündem oldu. Kitapta İngiliz kraliyet ailesi üyesi Prens Andrew hakkında tecavüz iddiaları yer alıyor. Kitabı bitirdikten 25 gün sonra kaza geçirerek ölen mağdurun kitabı bir gazeteci tarafından paylaşılacak. Sansasyonel kitabın çıkış tarihi ise 21 Ekim!

Doğukan Akbayır

21 Ekim tarihinde yayınlanması planlanan 400 sayfalık otobiyografi türündeki kitapta ABD Başkanı Donald Trump'tan Prens Andrew'a kadar Epstein ile bağlantılı olan herkesin endişe edeceği iddialar yer aldığı öne sürüldü.

KİTABI YAZDIKTAN SONRA KAZA GEÇİREREK ÖLMÜŞ

41 yaşındaki yazar, Nisan ayında intihar etmeden önce ödüllü gazeteci Amy Wallace ile birlikte "Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting For Justice" (Kimsenin Kızı: İstismardan Kurtulma ve Adalet İçin Mücadele Anıları) adlı kitap üzerinde çalışıyordu.

Yayıncı Alfred A. Knopf, yazarın el yazmasını ölümünden sadece 25 gün önce tamamladığını söyledi.

SKANDALA IŞIK TUTACAK

Knopf'un açıklamasında, Giuffre'nin Wallace'a yazdığı bir e-posta da yer alıyor.

E-postada şu ifadeler yer alıyor: "Bu kitabın içeriği çok önemli çünkü savunmasız bireylerin ticaretine olanak sağlayan sisteme ışık tutmayı amaçlıyor. Gerçeğin anlaşılması ve bu konuyu çevreleyen sorunların hem adalet hem de farkındalık adına ele alınması zorunludur."

EPSTEIN'İN PENÇESİNDEN NASIL KURTULDUĞU ANLATILIYOR

Giuffre gazeteci ve yayıncı Knopf'a şunları yazdı: "Vefatım durumunda, Nobody's Girl'ün hala yayınlanmasını sağlamak istiyorum. Bunun birçok hayatı etkileme ve bu ciddi adaletsizlikler hakkında gerekli tartışmaları teşvik etme potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum."

Kitabın tanıtımında şöyle deniyor: "Giuffre, burada Epstein ve Maxwell ile geçirdiği zamanın acımasız ve kesin bir anlatımını sunuyor. Maxwell, kendisini ve diğerlerini birçok tanınmış adamla tanıştırdı.

Ayrıca çocukken maruz kaldığı tacizi ve 19 yaşında Epstein ve Maxwell'in pençesinden cesurca nasıl kurtulduğunu da ayrıntılarıyla anlatıyor.

Giuffre hayatını sıfırdan yeniden kurdu ve sadece tacizcilerini sorumlu tutmakla kalmayıp diğer mağdurların haklarını da savunma cesaretini topladı.

Nobody's Girl"ün sayfaları, onun sesini ve mirasını sonsuza dek koruyor."

PRENS ANDREW HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

"Giuffre, mahkeme belgelerinde 16 yaşından itibaren Epstein tarafından seks ticareti ve istismara maruz kaldığını söyledi.

