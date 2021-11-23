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Ercan Turgut kimdir? Ercan Turgut kaç yaşında ve neden öldü?

23.11.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatırladıkça, Başımın Tatlı Belası, Tanrı Misafiri gibi albüm çalışmalarına imza atan Ercan Turgut 23 Kasım 2021 Salı günü hayata gözlerini yumdu. Bununla birlikte Ercan Turgut'un neden ve kaç yaşında öldüğü merak konusu oldu. Turgut'un ölüm haberini Semiha Yankı sosyal medya platformundan duyurdu. İşte detaylar...

Ercan Turgut kimdir? Ercan Turgut kaç yaşında ve neden öldü?

Ercan Turgut'un ölüm haberini sosyal medyadan duyuran Semiha Yankı, "Olmadı be Ercan...Çok erken çok..Ateş düştü içime.. Huzurla uyu yoldaşım...Ahhh ahhh" ifadelerini kullandı. Kanserle mücadele eden Turgut, yaşam savaşına yenik düştü. Ercan Turgut kimdir? İşte detaylar...

ERCAN TURGUT KİMDİR?

7 Ekim 1952 Malatya doğumlu Ercan Turgut 69 yaşında son nefesini verdi. Kanserle mücadelesine yenik düşen Turgut müzik hayatına 13 yaşında başladı. 1974'te “Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna” isimli albümünü dinleyicilerle buluşturmuştu. Turgut genç yaşında güçlü sesiyle bir döneme damgasını vurmuştu. 1979'da çıkardığı "Dönemezsin" adlı albümüyle adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Turgut 90’lı yıllarda “Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti” olarak çalışmalarına devam etti.

ERCAN TURGUT ALBÜMLERİ

2013 – Hatırladıkça

2007- Başımın Tatlı Belası

1986 – Tanrı Misafiri

1981 – Azap Çiçeği

1979 – Dönemezsin

1976 – Tövbe

1974 – Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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