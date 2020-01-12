MAGAZİN
  4. Erciyes için 4 ülkeden 13 charter seferi yapıldı

Erciyes için 4 ülkeden 13 charter seferi yapıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

Erciyes için 4 ülkeden 13 charter seferi yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente dört ülkeden 20 günde 13 charter seferi yapıldığını söyledi.

Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, görüştüğü misafirlere Kayseri'yi tercih sebepleri, hangi yolla Erciyes'i öğrendikleri ve Kayseri mutfağını nasıl bulduklarıyla ilgili sorular yöneltti.

Büyükkılıç ile tanışmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren misafirler de Erciyes'in mekanik tesisleri ve pistlerini çok beğendiklerini, Kayseri'ye ve mutfağına hayran kaldıklarını belirtti.

Ziyarette açıklamada bulunan Büyükkılıç, 20 Aralık'ta başlayan charter seferleri kapsamında Rusya, Ukrayna, Polonya ve Belarus'tan 13 uçağın Kayseri'ye geldiğini ve kış sezonu boyunca charter seferlerinin devam edeceğini bildirdi.

Büyükkılıç, çok sayıda yabancı turistin de İstanbul aktarmalı Erciyes'e geldiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Norik Höyük’te 4 bin 500 yıllık biberonlar bulunduNorik Höyük’te 4 bin 500 yıllık biberonlar bulundu
“Biz Böyleyiz” filmine İzmir’de özel gala“Biz Böyleyiz” filmine İzmir’de özel gala
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
charter sefer, Erciyes Kayak Merkezi, kayseri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, turist,

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Yarışmada bir ilk! Format değişti

Yarışmada bir ilk! Format değişti

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü!

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü!

Otellerde yeni dönem! İsteğe bağlı olacak

Otellerde yeni dönem! İsteğe bağlı olacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Norik Höyük’te 4 bin 500 yıllık biberonlar bulundu

Norik Höyük’te 4 bin 500 yıllık biberonlar bulundu

“Biz Böyleyiz” filmine İzmir’de özel gala

“Biz Böyleyiz” filmine İzmir’de özel gala

‘Para Bulursam Parasız Yaşamanın Sırrını Anlatacağım’

‘Para Bulursam Parasız Yaşamanın Sırrını Anlatacağım’

Çağazder Dayanışma Günü İzmir’de kutlandı

Çağazder Dayanışma Günü İzmir’de kutlandı

İsmet Cerit’in “Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk” kitabı okuyucusuyla buluşuyor

İsmet Cerit’in “Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk” kitabı okuyucusuyla buluşuyor

Çetin kışta aç kalan tilkinin yiyecek arayışı

Çetin kışta aç kalan tilkinin yiyecek arayışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.