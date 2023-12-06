Erdal Beşikçioğlu kızı Derin Beşikçioğlu'yla karşılıklı göbek atarak kurtlarını döktü! Yemeğe ikilinin dansı damga vurdu

Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Behzat Ç. dizisi yıllar sonra yeniden hayranlarını 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi' adıyla selamlıyor. Blu Tv'de 5 Aralık'ta yayınlanacak olan dizinin başrolünü Behzat Ç. karakteriyle Erdal Beşikçioğlu canlandırırken usta ismin kızı Derin Beşikçioğlu da Melike karakteriyle dizide yer alıyor.

EĞLENCELİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Baba-kızın birlikte rol aldıkları dizinin yemeğinde ikili eğlenceli anlar yaşadı. Ankara havası eşliğinde ikilinin kurtlarını döktükleri anlar sosyal medyadan paylaşılınca beğeni topladı.