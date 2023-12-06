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Erdal Beşikçioğlu kızı Derin Beşikçioğlu'yla karşılıklı göbek atarak kurtlarını döktü! Yemeğe ikilinin dansı damga vurdu

06.12.2023 10:41 | Son Güncelleme:
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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayarken dizinin galasında oyuncular eğlenceli anlar yaşadı. Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, projede birlikte rol aldığı kızı Derin Beşikçioğlu ile Ankara havası çalarken karşılıklı oynadı. O anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Behzat Ç. dizisi yıllar sonra yeniden hayranlarını 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi' adıyla selamlıyor. Blu Tv'de 5 Aralık'ta yayınlanacak olan dizinin başrolünü Behzat Ç. karakteriyle Erdal Beşikçioğlu canlandırırken usta ismin kızı Derin Beşikçioğlu da Melike karakteriyle dizide yer alıyor.

EĞLENCELİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

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Baba-kızın birlikte rol aldıkları dizinin yemeğinde ikili eğlenceli anlar yaşadı. Ankara havası eşliğinde ikilinin kurtlarını döktükleri anlar sosyal medyadan paylaşılınca beğeni topladı.

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Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç: Çekiç ve Gül dizisi sosyal medya Oyuncu
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