Çift rahime sahip olan kadın ikiz bebeklere hamile kaldı! Doktorları şaşkına çeviren vaka... "Gerçekten çılgınca"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde yaşayan Kelsey Hatcher isimli bir kadın yaşları 7,4 ve 2 olan üç çocuk annesi. Kelsey Hatcher ve eşi Caleb yeniden çocuk sahibi olmak için gün sayıyor. Ancak bu kez durum biraz farklı. Çünkü iki rahimle dünyaya gelen Kelsey Hatcher, iki rahiminde de iki farklı gebelik yaşıyor.

"GÜN FARKIYLA DOĞABİLİR"

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Alabamalı Dr. Shweta Patel, WVTM'ye yaptığı açıklamasında, "Çok çok nadir bir durum. Kadın doğum uzmanları tüm kariyerlerini böyle bir şey görmeden sürdürüyorlar. Rahimleri farklı zamanlarda kasılabilir. İki kız bebekler saatler hatta günler farkla doğabilir. Bence tıbbi açıdan bu o kadar nadir görülen bir şey ki, onları hâlâ ikiz olarak adlandırmanın dışında bunu daha iyi tanımlayacak bir yolumuz yok" dedi.