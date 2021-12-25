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Erdal Beşikçioğlu’ndan kötü haber! Covid-19 testi pozitif çıktı

25.12.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Behzat Ç. dizisiyle hafızalara kazınan başarılı aktör Erdal Beşikçioğlu’nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Şu sıralar başrollerini Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı Bergen filmi için sette olan 51 yaşındaki oyuncunun Covid-19'a yakalanması sonrası çekimlere mecburi ara verildi.

Erdal Beşikçioğlu’ndan kötü haber! Covid-19 testi pozitif çıktı

Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Snob Magazin’in haberine göre; şu sıralar Bergen filmi için sette olan aktörün rutin kontroller sırasında Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. Kötü haber sonrası Bergen filminin çekimlerine ara verildi.

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Acıların kadını lakabıyla tanınan Bergen filminde Farah Zeynep Abdullah ile başrolü paylaşan Erdal Beşikçioğlu filmde, Bergen’in katili eski kocası rolünü canlandırıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle defalarca çekimleri ertelenen Bergen filminin çekimlerinin başlayacağı dönemde ise filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah virüse yakalanmıştı.

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Filmin kadrosunda Tilbe Saran, Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin rol alıyor.

'Acıların Kadını' olarak biliniyordu! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı! Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu başrollerde'Acıların Kadını' olarak biliniyordu! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı! Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu başrollerde


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Erdal Beşikçioğlu
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