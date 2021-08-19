Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu oyuncu oluyor!

Erdal Beşikçioğlu ile Elvin Beşikçioğlu, 1991 yılında nikah masasına oturmuş ve Derin ile Ömer adında iki çocuğu dünyaya gelmişti. Ünlü çiftin kızları Derin, anne ve babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar verdi.

Fransa’da Strasbourg Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde eğitim alan Derin Beşikçioğlu’na yapım şirketlerinden dizi teklifleri gelmeye başladı. Derin, bir yandan da İstanbul’da konservatuvar sınavlarına hazırlanıyor.



Çocukluğu anne babasının yanında tiyatro kulislerinde geçen, Derin Beşikçioğlu, oyunculuğu seçmesiyle ilgili konuştu.

"OYUNCULUĞU SEÇMEMDE AİLEMİN PAYI BÜYÜK"

Beşikçioğlu, "Ailemin payı büyük. Annemi ve babamı küçüklüğümden beri hem sahnede kamera arkasında gözlemliyorum. Lisede tiyatro topluluklarıyla yıl sonu gösterilerine çıktım. 12 yıl bale eğitimi aldım. Hem balede hem tiyatroda birçok sahne deneyimim oldu. Yine lisede kendi yazdığım, çektiğim ve oynadığım kısa filmim Avrupa genelinde bir yarışmaya gitmeye hak kazandı. Hem sahnenin hem kamera önünün büyüsüne kapılmıştım. Hobi olarak kalmasını istemedim." dedi.



