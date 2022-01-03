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Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı! Sosyal medyadan duyurdu

03.01.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandığını duyurdu. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özyağcılar, "10 gün sonra beraberiz" dedi.

Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar koronavirüse yakalandı. Hiçbir belirti taşımadığını söyleyen Özyağcılar, haberi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu. 74 yaşındaki Özyağcılar "Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim. Akşam oyun var diye önlem olarak PCR yaptırdım, hiçbir belirtim yok taş gibiyim" dedi.

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"10 GÜN SONRA GÖRÜŞÜRÜZ"

Erdal Özyağcılar ayrıca Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile başrolünü paylaştığı bu akşam ve önümüzdeki 10 gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen Hoş Geldin Boyacı isimli tiyatro oyununun gösteriminin ertelendiğini duyurdu. Seyircilere seslenen Özyağcılar, "Biletleri iptal etmeyin 10 gün sonra görüşürüz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Erdal Özyağcılar
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