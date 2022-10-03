Erdem Baş'ın ardından oyuncu Yasemin Hadivent de ABD'ye taşınıyor: Çok özleyeceğimi biliyorum

Green Card çekilişini kazandıktan sonra ABD'ye taşınan oyuncu Erdem Baş, yeni hayatıyla ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Arka Sıradakiler' ve 'Sevda Çiçeği' gibi dizilerle tanınan oyuncu Yasemin Hadivent, işi gereği bir süre yaşamını ABD'de sürdüreceğini söyledi.

BUNDAN SONRA ABD'DE YAŞAYACAK

Rol aldığı "Gizemli Ada Mençuna" filminin çekimlerini geçtiğimiz hafta tamamlayan 40 yaşındaki oyuncu, bu kararı vermenin kolay olmadığını belirtti. Yasemin Hadivent, "Hayat böyle; bazen insanın mümkünü çareleri kesilir, kendini hiç bilmediği bir yere sürgün etmekten başka çıkış yolu bulamayabilir. Elbette ülkeyi tamamen terk etmem söz konusu değil. Köklerim burada, ailem, kedim burada. Memleketimi seviyorum. Çok özleyeceğimi biliyorum. En kısa zamanda dönebilmek umuduyla gidiyorum." dedi.

YASEMİN HADİVENT HAKKINDA

Sofya doğumlu olan Yasemin Hadivent, 6 Haziran 1982 yılında dünyaya geldi. Babası İran Azerisi, annesi ise Bulgaristan Türklerindendir. Lisans eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde tamamlayan oyuncu, "Türkiye'nin Yıldızları" isimli oyunculuk yarışmasında birinci seçilmiştir. Ardından televizyon kariyerine başlayan güzel oyuncu, birçok yapımda rol aldı.



