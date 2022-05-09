Erdem Baş'tan dikkat çeken açıklama! "Ülkeyi terk etmedim, Green Card çıktı"

Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Erdem Baş, ABD'ye yerleşti. Yolculuk öncesi İstanbul Havalimanı'nda sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Baş, "Yaklaşık 2 saat sonra ABD'ye uçuyorum. Yeni bir hayat yeni bir macera beni bekliyor. Kızım ve eşim geçici bir süre için geride kaldı. Önce benim gitmem gerekiyor kızımın pasaportu yok daha çok küçük. İnşallah onları da temmuz ayında yanıma alacağım. 'Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir aktör kazandı' diyebiliriz. 'Nasıl gidiyorsun?' diyen olursa 'Green Card' çıktı. Bundan sonra ABD'de yaşayacağım." dedi.

"ÜLKEYİ TERK ETTİĞİM YOK!"

Ünlü oyuncu, "Türkiye'yi terk etti." şeklinde haberler yapılmasının ardından Twitter'dan bir paylaşımda daha bulundu. Erdem Baş, gönderisinde "Ülkeyi terk ettiğim yok, Green Card çıkmışken değerlendirmek istedim ve New York'a taşınıyorum... 'Oyuncu kaybetti, aktör kazandı' geyiği ise tamamen şaka için..." ifadelerini kullandı.

44 YAŞINDA BABA OLDU

Öte yandan Erdem Baş, kendisi gibi oyuncu olan Selvet Su Deniz ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, geçtiğimiz ay kızları Vera'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

