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Erdem Baş'tan dikkat çeken açıklama! "Ülkeyi terk etmedim, Green Card çıktı"

09.05.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerle rol alan oyuncu Erdem Baş, ABD'ye taşındı. Hakkında "Ülkeyi terk etti" şeklinde çıkan haberlerin ardından konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Baş, "Ülkeyi terk ettiğim yok, Green Card çıkmışken değerlendirmek istedim" dedi.

Erdem Baş'tan dikkat çeken açıklama! "Ülkeyi terk etmedim, Green Card çıktı"

Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Erdem Baş, ABD'ye yerleşti. Yolculuk öncesi İstanbul Havalimanı'nda sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Baş, "Yaklaşık 2 saat sonra ABD'ye uçuyorum. Yeni bir hayat yeni bir macera beni bekliyor. Kızım ve eşim geçici bir süre için geride kaldı. Önce benim gitmem gerekiyor kızımın pasaportu yok daha çok küçük. İnşallah onları da temmuz ayında yanıma alacağım. 'Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir aktör kazandı' diyebiliriz. 'Nasıl gidiyorsun?' diyen olursa 'Green Card' çıktı. Bundan sonra ABD'de yaşayacağım." dedi.

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"ÜLKEYİ TERK ETTİĞİM YOK!"

Ünlü oyuncu, "Türkiye'yi terk etti." şeklinde haberler yapılmasının ardından Twitter'dan bir paylaşımda daha bulundu. Erdem Baş, gönderisinde "Ülkeyi terk ettiğim yok, Green Card çıkmışken değerlendirmek istedim ve New York'a taşınıyorum... 'Oyuncu kaybetti, aktör kazandı' geyiği ise tamamen şaka için..." ifadelerini kullandı.

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44 YAŞINDA BABA OLDU

Öte yandan Erdem Baş, kendisi gibi oyuncu olan Selvet Su Deniz ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, geçtiğimiz ay kızları Vera'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

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