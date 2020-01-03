Erdem Dergisi’nin ‘‘Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Özel Sayısı’’ okurlarla buluştu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının süreli, akademik ve hakemli yayınlarından Erdem Dergisi, 77’nci sayısıyla okurlarla buluştu.

1985 yılından bu yana Türkiye’nin sosyal bilimler alanında yayımlanan en köklü dergilerinden olan Erdem’in “Bilim Tarihi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı” olarak hazırlanan son sayısında 13 makale ve 2 kitap tanıtım yazısı yer alıyor. Haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergi, sosyal bilimlerin kültür, edebiyat, felsefe, sanat, sanat tarihi, bilim tarihi gibi çeşitli alanlarında akademik, özgün araştırma ve incelemelere, çeviri ve kitap tanıtım yazılarına yer veriyor. Adını Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı’nın verdiği dergi, Tr Dizin, Sobiad, Asos, MLA, EBSCOhost tarafından taranıyor. Derginin diğer uluslararası dizin ve platformlarda da yer alması için çalışmalar yürütülüyor. Derginin tüm sayılarına https://dergipark.org.tr/tr/pub/erdem adresinden ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.

