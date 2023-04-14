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  4. Erdoğan duyurmuştu... Süper hızlı tren projesinin detayları belli oldu! Ankara-İstanbul arası 89 dakika sürecek

Erdoğan duyurmuştu... Süper hızlı tren projesinin detayları belli oldu! Ankara-İstanbul arası 89 dakika sürecek

14.04.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, İstanbul-Ankara arasında bir 'süper hızlı tren hattı projesi' yapılacağını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projenin detaylarıyla ilgili bilgiler verdi. Projeyi seçim sonrasında başlatacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Tren saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika sürecek" dedi. İşte ayrıntılar...

Erdoğan duyurmuştu... Süper hızlı tren projesinin detayları belli oldu! Ankara-İstanbul arası 89 dakika sürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul arasında yapılması planlanan süper hızlı tren hattı projesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Karaismailoğlu, bütün ulaşım modlarında olduğu gibi demiryollarında da sadece bugünü değil geleceği de planladıklarını belirterek, "Demiryolları hayatımızın bir parçası. Bizim hedefimiz de onu geliştirmek, hızlı tren konforunu bütün Türkiye'ye yaymak ve demiryollarında Türkiye'ye yeni çağ atlatmaktır" dedi.

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HATTIN UZUNLUĞU 344 KİLOMETRE OLACAK

Karaismailoğlu, süper hızlı tren hattının Ankara - Nallıhan ve Sakarya güzergahında inşa edileceğini belirterek, "Fizibilitelerini yaptık, projeleri hazırladık. Süper hızlı tren hattının uzunluğu 344 kilometre olacak. Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapacağız. Tren saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek. Seçim sonrasında projemizi başlatacağız. Mevcut hızlı tren hattımızı da kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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