Erdol Bedir: Deniz Türüç transfer için 2-3 gün içinde karar verecek

"SANTRAFOR VE ORTA SAHAYA TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Takımda her şeyin yolunda gittiğini, kadrolarına orta saha ve santrafor takviyesi yapacaklarını söyleyen Bedir, "Kamp yeri cennet gibi. Türkiye'de de buna benzer yerlerimiz var tabi ama tesisleşme açısından takımlar burayı tercih ediyor. Özel maç yapma açısından burası oturmuş yerler. İnşallah ülkemizde bu ortamları sağlar ve buralara gelmekten kurtuluruz. Hem yoldan hem de ekonomik olarak tasarruf etmiş oluruz. Takımımız çalışıyor, her şey yolunda. Geçtiğimiz seneden kadromuzdan 11-12 oyuncu eksildi. Bunlar her mevkiden oyunculardı. Önceden yaptığımız çalışmalar sonucunda hemen giden 10 oyuncunun yerini doldurduk. Hemen hemen her mevkimizi tamamladık, 2-3 mevkimiz kaldı. Santrafor ve orta sahaya takviye yapmamız lazım, alternatifler belli ama netleşen bir durum yok. 2-3 güne onlar da netleşir. Bizim kötü bir huyumuz var, kampta tüm transferlerimizi tamamlıyoruz, sezon başlayınca transfer ile uğraşmıyoruz. Bu yılda öyle olacağını düşünüyorum. Deniz'in durumuna göre de alternetif olarak oyuncular var, o giderse yerine oyuncu alırız" açıklamasında bulundu.