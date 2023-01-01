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Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı!

01.01.2023 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eren Bülbül doğum gününde yine unutulmadı. Trabzon Maçka'lı Eren Bülbül terör örgütü üyelerinin yerini Mehmetçiğe bildirmiş ve girilen çatışma sonucunda şehit edilmişti. Çocuk yaşta aramızdan ayrılan Şehit Eren Bülbül ile ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı, nerelidir? İşte merak edilenler...

Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı!

Eren Bülbül 11 Ağustos 2017'de evinin yakınında girilen çatışma sonucunda Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile beraber şehit edilmişlerdi. Bugün Eren'in doğum günü. Eren toplumun her kesimi tarafından yad edildi. Siyasiler de doğum günü mesajı yayınladı. TRT1'de de Kesişme: İyi ki Varsın Eren Bülbül filmi yayınlandı. Peki Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı? İşte merak edilen bilgiler...

EREN BÜLBÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Eren Bülbül 1 Ocak 2002 doğumludur. 11 kardeş olan Eren Trabzon Maçka'da doğmuş ve orada yaşamıştır. Aslen de yine Trabzonludur. Fakir bir ailenin çocuğu olan Eren Bülbül ailesine çok bağlı bir çocuktu. Okul hayatında da oldukça başarılı olan Eren, zeki bir çocuktu. Küçük yaşta babasını kaybedince evin geçimini sağlamak için çeşitli işlerde çalışmaya başlamıştı. Günlük yevmiye karşılığı işlere gidiyordu.

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11 Ağustos 2017'de Maçka'da güvenlik güçleriyle ile PKK terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmanın ardından teröristler erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Bu ev Eren Bülbül'ün eviydi. Grubu, evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarmaya bildirdi. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ile birlikte hareket eden Bülbül, bir anda çatışmanın çıkmasıyla kurşunların arasında kaldı. Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Eren'i korumaya çalışırken kendi de vuruldu ve ikisi de şehit oldular. Ferhat Gedik'in bedeninden 41 kurşun çıkarıldı.

ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ FERHAT GEDİK

Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da şehit edilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensubudur. Eren Bülbül'ü korumak isterken vurulan Ferhat Gedik Hataylıdır.

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Eren Bülbül'ü korumaya çalışırken 41 kurşunla şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik memleketi Hatay'a defnedilmişti. Mezarına da 41 adet Türk bayrağı dikildi.


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