Ergin Ataman patladı! 'Böyle taciz görmedim'

Anadolu Efes'te bu sezonun başında ciddi bir revizyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Ataman, "Bir sezon önce EuroLeague'i sonuncu bitirmiş, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yarı finalde kaybetmiş bir Efes'ten, EuroLeague'de final oynayan ve Türkiye şampiyonu olan bir Efes'e dönüşüm oldu. Sezon başından almak lazım. Kadroda çok ciddi bir revizyon yaptık, 9 tane yeni oyuncu aldık. İyi bir çalışma dönemi, iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Her geçen hafta, her geçen maçta, kendini geliştiren bir takım ve oyun sistemi yarattık. Biz geliştikçe taraftar bize inanmaya başladı. Anadolu Efes ruhu geri dönmeye başladı salonlarda. Bu bir sinerji, herkes daha çok inanmaya başladı. Yönetim bize inanmaya başladı, taraftar inanmaya başladı, takım daha fazla kenetlendi. Sonunda da sıra dışı bir başarı oluştu. Sezon başında bu değişiklikleri yaparken, bu noktaya geleceğimizi tabii ki düşünmüyorduk. Esas hedefimiz, geçen sezonki o felaket tabloyu değiştirip, Efes'i yeniden EuroLeague'in en iyi 8 takımı arasına sokmaktı. Türkiye'de yeniden final oynayan bir Efes'i getirmekti. Ama hedeflerimizin çok çok üzerine çıktık. Çıkarken de hep çok iyi basketbol oynadık. Müthiş bir takım oyunuyla, ruhla, coşkuyla bunu gerçekleştirdik. Bu da büyük takdir topladı bütün Avrupa kamuoyunda" ifadelerini kullandı.

"TÜRK BASININDA BAZI ARKADAŞLAR FORMAYLA YORUM YAPIYOR"

Kendisinin Türk oyunculara gerektiği önemi vermediğine yönelik yapılan eleştirilere sert yanıt veren başarılı antrenör, şöyle konuştu: "Eleştirilerin kimler tarafından ne manayla yapıldığını ben çok iyi biliyorum. Bugün Türk basınında bazı arkadaşlar takımların amigosu gibi yorumlar yapıyorlar, formayla yorum yapıyorlar. Bunlara hiç değer vermiyorum, her şey sahada, her şey ortada. İki sezondur bu takımın en önemli parçalarından birisi takım kaptanı Doğuş Balbay. Doğuş bu sezon bize maç kazandırdı. 20-25 dakika oynadığı maçlar var. Buğrahan ve Metecan. Bu çocuklar ilk kez böyle bir takımda yer alıyorlar. Buğrahan'ı biz Eskişehir'den transfer ettik, Metecan'ı Sakarya'dan transfer ettik. Benim elimde Türk Milli Takımı'nda yıllarca oynayan oyuncular var. Bir tek Sertaç biraz var, Sertaç da zaten Türkiye Ligi'nde yeteri kadar dakika aldı. Takımın ikinci uzunu. Ergin Ataman, gençleri oynatmıyor, süre vermiyor derken biraz da geçmişe bakmak lazım. Türk basketbolunda bugün yetişen, NBA'e giden oyuncuların çoğu buradan çıktı. Çoğunda da Aydın (Örs) hoca başta olmak üzere ben onların antrenörlüğünü yaptım. Hidayet Türkoğlu, Mirsad Türkcan, Mehmet Okur, Hüseyin Beşok, Ömer Onan... Bunların hepsi bizim dönemlerimizde çıktı. Bu çocukların hepsini biz yetiştirdik ve ondan sonra da NBA'e ihraç ettik. Benim hiçbir zaman eleştirim oynatmayanlara değildi, eleştirim Türkiye'deki sistemeydi. Türkiye'de yerli oyuncuların hep oynaması gerektiğini, oynaması için de kuralların olması gerektiğini söyleyen bir insanım. Bu oyuncuların Efes veya Fenerbahçe'de oynamasından ziyade, bu oyuncuların Anadolu kulüplerinde ciddi dakikalar alıp, sorumluluk almaları gerektiğini söyleyen birisiyim. Bazı maçlara ilk 5'te 5 yabancıyla da çıktım, ilk 5'e Doğuş Balbay'ı koyduğum maçlar da oldu. Buğrahan'ı koyduğum maçlar da oldu. Burada önemli olan, Türk oyuncuları o seviyeye getirebilmek. Türk oyuncuların oynadıkları dakikalardaki kalitelerini artırabilmek. Bu eleştirileri tamamen yersiz buluyorum. Geçmişte ben bu konuda sistemi eleştirmiştim. Hatırlarsanız, Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonu olduğu sene hiçbir Türk oyuncu sahaya adım atmamıştı. Ben de orada bir eleştiride bulunmuştum. Ama siz bunu Efes'le mukayese edemezsiniz. Bizim her oyuncumuz ama iki dakika, ama beş dakika, ama on dakika oynadı. Final Four'da da bu aynı şekilde geçerli. Doğuş Balbay oynadı. Ama olay bu değil. Olay, Türkiye'de sistemin popülist kural değişiklikleri yerine radikal değişiklikler yapılmasıydı. Bunlar yapılmadı. Altyapıdan yeteri kadar kaliteli oyuncu yetiştirilmiyor. Kim iyiyse o oynar. Ben oyuncularıma hep söylüyorum: Türk vatandaşı olmasıyla yabancı oyuncu olması veya 18 yaşında olmasıyla 35 yaşında olması arasında benim için bir fark yok. Kim iyiyse o oynar. Ama sistemde, Türkiye'de bu oyuncuların daha çok oynamasını gerektirecek formüller olmasının altını çiziyorum bir kez daha."