Ergin Ataman: Türkiye ligi eski heyecanına kavuşmadı

"NBA'DEN BİR TAKIM TEKLİFLE GELİRSE 'HAYIR' DEMEM"

Ergin Ataman, NBA'den bir teklif gelmesi durumunda değerlendireceğini ifade etti.

Daha önce Avrupa'dan NBA'ye giden Avrupalı antrenör olmadığını belirten Ataman, "NBA'den bir takım teklifle gelirse 'Hayır' demem. Kendime güvenen bir insanım. Avrupa basketbolunun artık NBA'i yakaladığını, NBA ayarında bir mücadelenin olduğunu düşünüyorum. Bundan çekinmem için hiçbir sebep yok. Avrupa'dan NBA'e giden Avrupalı antrenör yok, bugüne kadar böyle bir şey olmamış. Gelen olursa, oturur konuşuruz" diye konuştu.

"SPOR BENİM İÇİN İŞ DEĞİL YAŞAM TARZI"

Ergin Ataman, her alanda kendisini geliştirmeye çalıştığını dile getirerek, "Hayatı seviyorum, yaşamayı seviyorum, her konuyla alakam var. Toplumsal olayları, dünya siyasetini, ekonomiyi takip ediyorum. Böyle olunca her konuda fikir sahibi olabiliyorum. Sporun her branşını takip etmeye çalıyorum. Voleybolu, Formula 1 yarışını, güzel bir tenis maçı olduğu zaman takip ediyorum. Basketbola iş olarak bakmıyorum, ailemizin bir yaşam şekli. Genelde evde çalışıyorum, rakip analizlerini yapıyorum. Oğlum doğduğu andan beri basketbol sahalarının içinde. Spor benim için iş değil yaşam tarzı. Tatildeyken de basketbol konuşuyorum, izliyorum" değerlendirmesinde bulundu.