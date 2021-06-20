Ergül Miray Şahin kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Betül kimdir? Ergül Miray Şahin kaç yaşında?

İlk oyunculuk deneyimini Sev Kardeşim dizisi ile gerçekleştirmiş olan ve daha önce ekranlarda Vuslat, Arka Sıradakiler, Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok farklı yapımla ekranlarda yer alan Ergül Miray Şahin, bu akşam ATV ekranlarında başlayacak olan Baş Belası isimli dizide Betül Gülmez karakterini canlandıracak. Peki Ergül Miray Şahin kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Betül kimdir?

ERGÜL MİRAY ŞAHİN KİMDİR? BAŞ BELASI DİZİSİ BETÜL KİMDİR?

1989 senesinde Bursa Osmangazi’de dünyaya gelen Ergül Miray Şahin, aslen Düzce’lidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim görüp mezun olmuş olan Ergül Miray Şahin, 2006 senesinde yayınlanmış olan Sev Kardeşim isimli dizide Seda karakterini canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.

Muhteşem Yüzyıl, Arka Sıradakiler, Tozlu Yollar, Gamsız Hayat, Yalaza ve Dengi Dengine gibi yapımlarda da rol alan Ergül Miray Şahin, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Yağmur karakterine de hayat vermiştir. Başarılı oyuncu 1.70 metre boyundadır ve 55 kilodur.

ERGÜL MİRAY ŞAHİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2021 – Baş Belası (Betül) (TV Dizisi)

2019 – Vuslat (Yağmur) (TV Dizisi)

2019 – Dengi Dengine (Elif) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Zeliha) (TV Dizisi)

2011 – Arka Sıradakiler (Nuran) (TV Dizisi)

2017 – Yalaza (Gökçe) (TV Dizisi)

2012 – El yazısı (Gülbahar) (Sinema Filmi)

2006 – Sev Kardeşim (Seda) (TV Dizisi)

2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Zeynep) (TV Dizisi)

2015 – Gamsız Hayat (Yasemin) (TV Dizisi)

2013-2014 – Ötesiz İnsanlar (Elif) (TV Dizisi)

2013 – Tozlu Yollar (TV Dizisi)



