MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ergül Miray Şahin kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Betül kimdir? Ergül Miray Şahin kaç yaşında?

Ergül Miray Şahin kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Betül kimdir? Ergül Miray Şahin kaç yaşında?

20.06.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı oyuncu Ergül Miray Şahin, daha önce ekranlarda Vuslat, Arka Sıradakiler, Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok farklı yapımla yer almıştır. Şahin, bu akşam ATV ekranlarında başlayacak olan Baş Belası isimli dizide Betül Gülmez karakterine hayat verecek. Peki Ergül Miray Şahin kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Betül kimdir? Ergül Miray Şahin kaç yaşında? İşte yanıtı...

Ergül Miray Şahin kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Betül kimdir? Ergül Miray Şahin kaç yaşında?

İlk oyunculuk deneyimini Sev Kardeşim dizisi ile gerçekleştirmiş olan ve daha önce ekranlarda Vuslat, Arka Sıradakiler, Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok farklı yapımla ekranlarda yer alan Ergül Miray Şahin, bu akşam ATV ekranlarında başlayacak olan Baş Belası isimli dizide Betül Gülmez karakterini canlandıracak. Peki Ergül Miray Şahin kimdir, nereli? Baş Belası dizisi Betül kimdir?

ERGÜL MİRAY ŞAHİN KİMDİR? BAŞ BELASI DİZİSİ BETÜL KİMDİR?

1989 senesinde Bursa Osmangazi’de dünyaya gelen Ergül Miray Şahin, aslen Düzce’lidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim görüp mezun olmuş olan Ergül Miray Şahin, 2006 senesinde yayınlanmış olan Sev Kardeşim isimli dizide Seda karakterini canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.

Muhteşem Yüzyıl, Arka Sıradakiler, Tozlu Yollar, Gamsız Hayat, Yalaza ve Dengi Dengine gibi yapımlarda da rol alan Ergül Miray Şahin, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Yağmur karakterine de hayat vermiştir. Başarılı oyuncu 1.70 metre boyundadır ve 55 kilodur.

ERGÜL MİRAY ŞAHİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2021 – Baş Belası (Betül) (TV Dizisi)
2019 – Vuslat (Yağmur) (TV Dizisi)
2019 – Dengi Dengine (Elif) (TV Dizisi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl (Zeliha) (TV Dizisi)
2011 – Arka Sıradakiler (Nuran) (TV Dizisi)
2017 – Yalaza (Gökçe) (TV Dizisi)
2012 – El yazısı (Gülbahar) (Sinema Filmi)
2006 – Sev Kardeşim (Seda) (TV Dizisi)
2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Zeynep) (TV Dizisi)
2015 – Gamsız Hayat (Yasemin) (TV Dizisi)
2013-2014 – Ötesiz İnsanlar (Elif) (TV Dizisi)
2013 – Tozlu Yollar (TV Dizisi)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Buse Buçe Kahraman kimdir, nereli?Buse Buçe Kahraman kimdir, nereli?
Anahtar Kelimeler:
atv Baş Belası dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Komşusunun evini basıp dehşet saçtı

Komşusunun evini basıp dehşet saçtı

Meghan Markle'la dalga geçti: Söylentiler duydum

Meghan Markle'la dalga geçti: Söylentiler duydum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı bikinisiyle mesaj verdi: Kadın dediğin hafiften ele gelecek

Kırmızı bikinisiyle mesaj verdi: Kadın dediğin hafiften ele gelecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.