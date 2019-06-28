Erhan Çelik'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Gülben Ergen, 23 Eylül 2017'de oturduğu sitenin otoparkına park ettiği otomobilinin çizikler içinde olduğunu belirterek şikayetçi olmuştu. Polis tarafından alınan güvenlik kamera görüntülerinde Gülben Ergen'in otomobilini siteye izinsiz giren eski eşi gazeteci Erhan Çelik'in çizdiği belirtilmişti. Gülben Ergen avukatı Emek Emre aracılığıyla şikayetçi oldu. Erhan Çelik ise Gülben Ergen'in aracının yanında 10 saniye kadar kaldığını ve silecek ile camın arasına bir kartpostal bıraktığını ileri sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Erhan Çelik hakkında mala zarar vermek ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından hakkında dava açmıştı. Otomobili çizme davasında bugün mahkeme tarafların son savunmalarını dinleyerek kararını verdi.

TAKSİNİN ARKASINA TAKILIP İZİNSİZ GİRDİ

Güvenlik kamera görüntülerinde Erhan Çelik'in Gülben Ergen'in oturduğu siteye giren bir taksinin arkasına takılıp izinsiz girdiğini söyleyen avukat Emek Emre Çelik'in 2 saat 15 dakika sitenin otopark bölgesinde kaldığını belirtti. Emek Emre, Çelik'in 10 saniye boyunca Ergen'in aracının yanında kaldığını beyanın doğru olmadığını, bıraktığını ileri sürdüğü kartpostalın ise hiçbir yerde bulunamadığını söyledi. İki saat otoparkta kalan Erhan Çelik'in araçtaki çiziklerin fiziksel olarak kamera açısına girmeden de yapılabileceğinin tespit edildiği yönünde bilirkişi raporu olduğunu sözlerine ekleyen avukat Emek Emre, sanığın suç işlediğinin sabit olduğunu, cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

KOMPLO KURULDU

Sanık Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar ise o gün itibarıyla araç üzerinde parmak izi incelemesi yapılmadığını belirtti. Görüntülerde bir dakika 29 saniye gözüken Erhan Çelik'in ön kaputu çizmediğinin tespit edildiğini belirten avukat Ahmet Avşar, bunun diğer taraflarının da çizmediğini gösterdiğini iddia etti. Olayın gece olduğu halde tespitin ertesi gün saat 15.00'te yapıldığını belirten avukat Ahmet Avşar, şikayetin ise 10 gün sonra gerçekleştiğini, kendisinin kameralardan izlendiğini ileri sürdü. Çelik'in siteye girdiğinin bilindiğini düşündüğünü belirten avukat Avşar, bu şekilde kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü. Suça konu otoparkın tapu kaydı beyanlar hanesine işlenmediğini belirten avukat Avşar, otoparkın özel alan olmadığı gerekçesiyle konut dokunulmazlığını ihlal suçunun işlenmediğini öne sürdü. Aracın ön camına kartpostal bıraktığını söyleyen Çelik'in dairenin otoparkına park etmesi nedeniyle huzur ve sükununu bozmasının söz konusu olmadığını belirten avukat Avşar, beraat kararı verilmesini istedi.