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  4. Erhan Çelik'ten Gülben Ergen'e Emine Bulut davası! 2 yıl 4 ay hapis istendi

Erhan Çelik'ten Gülben Ergen'e Emine Bulut davası! 2 yıl 4 ay hapis istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:18 | Son Güncelleme

Şarkıcı Gülben Ergen'e eski eşi Erhan Çelik dava açtı. Ergen kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin sosyal medya paylaşımında eski eşi sunucu Erhan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanacak.

Erhan Çelik'ten Gülben Ergen'e Emine Bulut davası! 2 yıl 4 ay hapis istendi

Erhan Çelik’le 2017’de boşanan Gülben Ergen, ağustos ayında Kırıkkale’de eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin Facebook hesabından bir paylaşım yapmıştı. Ergen “Konut dokunulmazlığını ihlal hafif gelir, ‘Ne var canım arabasını çizmişse’ derler. Ama o kesici aletle saatlerce beklediğinin bir önemi yoktur” ifadesini kullandı.

Bu sözlerin daha önce aralarında konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme davasına atfen yazıldığını ileri süren Erhan Çelik, eski eşini savcılığa şikayet etti. Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre; şikayet dilekçesinde Ergen’in aynı paylaşımında yer verdiği “Gevşek gevşek gülümseyerek… Namus namus diyen, dilinden düşürmeyen namussuzlar” şeklindeki sözleriyle de kendisine hakaret ettiğini belirtti.

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ÇELİK, UZLAŞMA İSTEMEDİ

Dosyayı inceleyen savcılık, yasa gereği tarafları uzlaşmaya çağırdı. Uzlaşma sağlanamayınca, Ergen hakkında ‘Hakaret’ suçundan 5 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Ergen’in ifadesine de yer verildi. Bahse konu sosyal medya paylaşımının kendisine ait olduğunu kabul eden ünlü şarkıcı ifadesinde, “Hem bir anne hem bir kadın hem de bir sanatçı olarak başımdan geçen bir olayı sevenlerimle paylaşma ihtiyacı hissettim. Çünkü, o gün yaşadıklarım aslında ne kadar şanslı olduğumu bana gösterdi” dedi.

Savcılık, Ergen’in, “başımdan geçen bir olayı sevenlerimle paylaşma ihtiyacı hissettim” sözlerinin Erhan Çelik’i açıkça kastettiğini belirtti. İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

İlk duruşma 26 Şubat’ta görülecek.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunların davası iki günde görülür,bizim dava 3 yıldır soruşturma aşamasında neden?Çünkü sistem bizim için değil birileri için var.
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