Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Gülben Ergen'in uygunsuz görüntüleri var

Gülben Ergen'in Erhan Çelik'i evli iş adamı Tolga Duğles, ile aldattığı iddia edilmişti. Son olayların ardından Erhan Çelik tekrar ifade vermeye gitti. Çelik ifadesinde "Gülben Ergen ile Tolga Duğles'in uygunsuz görüntüleri aldatıldığımın en büyük kanıttır." dedi.

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİ TOLGA DUĞLES'İN EŞİ YAKALAMIŞ

Seda Sayan'ın programına çıkıp kendini savunan Gülben Ergen "Benim ölümümü izlediler. Ben ne yaptım?" diyerek kendisini savunmuştu. Bunun üzerine Erhan Çelik, aldatıldığını verdiği ifade ile bir kez daha ortaya koydu. Gülben Ergen ile Tolga Duğles'in uygunsuz görüntüleri olduğunu söyleyen Çelik, görüntüleri de Tolga Duğles'in eşi Yasemin Duğles'in yaydığını söyledi.

"GÖRÜNTÜLERİ MÜZİK YAPIMCISINA GÖNDERMİŞ"

Erhan Çelik'in ifadesi şöyle: "Küçük bir araştırmayla ortaya çıkacağı üzere, Gülben Ergen-Tolga Duğles ilişkisi, evli sevgilisi olarak ifade edilen Tolga Duğles'in eşi Yasemin Duğles tarafından eski eşinin cep telefonundan aldığı bilgi ve görüntülerle ünlü bir müzik yapımcısı vasıtası ile kamuoyunun gündemine getirildiği anlaşılacaktır."