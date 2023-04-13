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  4. Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Camdaki Kız'da Cana'nın babası Haluk'u canlandırmıştı! İşte 2. Sayfa konuğu Erhan Yazıcıoğlu'nun hayatı

Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Camdaki Kız'da Cana'nın babası Haluk'u canlandırmıştı! İşte 2. Sayfa konuğu Erhan Yazıcıoğlu'nun hayatı

13.04.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erhan Yazıcıoğlu 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in konuğu oldu. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Camdaki Kız'da Cana'nın babası Haluk'a hayat veren Erhan Yazıcıoğlu canlı yayında magazin gündemini değerlendirdi. Peki, Erhan Yazıcıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

Erhan Yazıcıoğlu kimdir? Camdaki Kız'da Cana'nın babası Haluk'u canlandırmıştı! İşte 2. Sayfa konuğu Erhan Yazıcıoğlu'nun hayatı

Erhan Yazıcıoğlu, 13 Nisan 2023 Perşembe günü 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Erhan Yazıcıoğlu program nedeniyle merak konusu oldu. İşte 2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kimdir?

ERHAN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Erhan Yazıcıoğlu, 9 Temmuz 1951 yılında dünayaya geldi.

Erhan Yazıcıoğlu, tiyatro oyunculuğuna İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. 26 sene süren tiyatro oyunculuğu sonrası 1990'lı yıllarda Seç Bakalım isimli televizyon programını sundu.

Erhan Yazıcıoğlu, bu program ile ünlenmiştir. Öte yandan bu yıllarda beyaz eşya ticareti ile de uğraşan Yazıcıoğlu, 2000'li yıllarda "Şemsi Paşa Pasajı" ve 'Yeter Anne' gibi komedi dizilerinde oynadı.

1995 yılında troid kanserine yakalanan Erhan Yazıcıoğlu, geçirdiği ameliyat sırasında ses tellerinden birini kaybettiği için sekiz ay konuşamadı.

Erhan Yazıcıoğlu, gördüğü tedaviden sonra tiyatroya döndü. 2011 yılında mide ve ince bağırsağında nükseden tümör nedeniyle tedavi gördü ve sağlığına kavuştu. Hayat öyküsünü anlattığı Kenar Mahallenin Delikanlısı adlı kitabı 2013 yılında yayımladı.

18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. Kurumun 100. yılını kutladığı 2014 yılında genel yönetmeni olduğu Şehir Tiyatroları repertuvarına Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunları eklendi. Yazıcıoğlu, Aralık 2015'te Şehir Tiyatroları'ndan istifa etti.

2017 yılında Aşk-ı Memduh adlı aşk-komedi türündeki oyunda rol alan sanatçı,2019 yılında hayat öyküsünü esprili bir dille anlattığı "Fikrim Firarda" adlı tek kişilik tiyatro ve stand-up gösterisini sahnelemeye başladı.

2. Sayfa'nın konuğu Erhan Yazıcıoğlu kimdir?

2. SAYFA'NIN KONUĞU ERHAN YAZICIOĞLU'NUN OYNADIĞI FİLMLER

Erhan Yazıcıoğlu, Kısık Ateşte 15 Dakika, Kayıp, Güzelim, Ne Umduk Ne Bulduk, Kafalar Karışık, Muhsin Bey gibi çok sayıda projede yer almıştır. Ünlü oyuncu şimdi Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Cana karakterinin babasını canlandırmaktadır.

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