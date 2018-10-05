Eric Roberts, kardeşi Julia Roberts sorulunca sinirlendi

Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılan ABD'li aktör Eric Roberts, oyuncu ve aynı zamanda kardeşi Julia Roberts ile karşılaştırılması sorusuna kızarak, "Aramızda kimin daha iyi olduğuna yönelik konuşmalar olmaz. Bu tür sorular nazik değil" dedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 55'incisini düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali'ne konuk olarak katılan Eric Roberts, kaldığı otelde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Ayla' filminde ABD'li generali canlandıran ve geçen yıl 74 filmde rol alarak bir rekora imza atan Eric Roberts, genç sinemacıları desteklemek için Antalya'da olduğunu söyledi.

Sonraki jenerasyona film yapmaları için destek verilmesi gerektiğini dile getiren Roberts, herkesin iyi film izlemeyi hak ettiğini aktardı.

