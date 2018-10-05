MAGAZİN

Eric Roberts, kardeşi Julia Roberts sorulunca sinirlendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.10.2018 20:04 | Son Güncelleme

Antalya Film Festivali'ne katılan Eric Roberts, kardeşi Julia Roberts ile ilgili soruya sinirlendi

Eric Roberts, kardeşi Julia Roberts sorulunca sinirlendi

Bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılan ABD'li aktör Eric Roberts, oyuncu ve aynı zamanda kardeşi Julia Roberts ile karşılaştırılması sorusuna kızarak, "Aramızda kimin daha iyi olduğuna yönelik konuşmalar olmaz. Bu tür sorular nazik değil" dedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 55'incisini düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali'ne konuk olarak katılan Eric Roberts, kaldığı otelde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Ayla' filminde ABD'li generali canlandıran ve geçen yıl 74 filmde rol alarak bir rekora imza atan Eric Roberts, genç sinemacıları desteklemek için Antalya'da olduğunu söyledi.

Sonraki jenerasyona film yapmaları için destek verilmesi gerektiğini dile getiren Roberts, herkesin iyi film izlemeyi hak ettiğini aktardı.

PARTNERSapık dedeyi yakalatan detay! 3 yaşındaki torununa cinsel organını elletince...Sapık dedeyi yakalatan detay! 3 yaşındaki torununa cinsel organını elletince...
Haluk Levent'ten hayranına kahvaltı sürpriziHaluk Levent'ten hayranına kahvaltı sürprizi
Yıldırım Öcek son yolculuğuna uğurlandı! Büyük vefasızlıkYıldırım Öcek son yolculuğuna uğurlandı! Büyük vefasızlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eric Roberts julia roberts antalya film festivali

En Çok Okunan Haberler

Birliğinden ilk fotoğraf geldi! Ünlü oyuncu çavuş oldu

Birliğinden ilk fotoğraf geldi! Ünlü oyuncu çavuş oldu

6 kişi engelli kadına tecavüz etti

6 kişi engelli kadına tecavüz etti

Konya'da yol çalışmasında toprağa gömülü 50 kilo patlayıcı bulundu

Konya'da yol çalışmasında toprağa gömülü 50 kilo patlayıcı bulundu

Rusya ve Avrupa'dan dikkat çeken dolar hamlesi!

Rusya ve Avrupa'dan dikkat çeken dolar hamlesi!

Kılıçlar çekildi: Karşılık vereceğiz!

Kılıçlar çekildi: Karşılık vereceğiz!

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kutsi ve Feyza Çıpa'nın romantik akşam yemeği

Kutsi ve Feyza Çıpa'nın romantik akşam yemeği

Cem Yılmaz en beğendiği aktörü açıkladı

Cem Yılmaz en beğendiği aktörü açıkladı

Dilan Çıtak 'Beyonce ile akrabayız'

Dilan Çıtak 'Beyonce ile akrabayız'

Bir Umut Yeter'in yıldızı Tolgahan Sayışman'dan yavru köpeğiyle paylaşım

Bir Umut Yeter'in yıldızı Tolgahan Sayışman'dan yavru köpeğiyle paylaşım

Defne Samyeli 400 bin liralık otomobil aldı

Defne Samyeli 400 bin liralık otomobil aldı

Haluk Levent'ten hayranına kahvaltı sürprizi

Haluk Levent'ten hayranına kahvaltı sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.