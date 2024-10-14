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Erişimde problem yaşadılar! Instagram ve Facebook çöktü mü?

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.10.2024 21:25
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Sosyal medyada birçok kullanıcı Instagram ve Facebook'a erişimde sorun yaşadıklarını aktardı. Dünya genelinde çöktüğü belirtilen Instagram ve Facebook'a kısmen erişilemediği öne sürüldü.

Erişimde problem yaşadılar! Instagram ve Facebook çöktü mü?

Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a erişim sorunu yaşandığı öne sürüldü.

BU MESAJLA KARŞILAŞTILAR

X'te birçok kullanıcı Facebook ve Instagram erişimlerinde sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Bazı kullanıcılar, sayfaların çok yavaş yüklendiğini belirtirken, diğerleri ise tamamen erişim sağlayamadıklarını bildirdi.

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Instagram’ın web sitesine girmeye çalışanlar, "Üzgünüz, bir şeyler ters gitti. Sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz." mesajıyla karşılaştı.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapıldı, resmi olarak bir erişim sorunu olduğu da belirtilmedi.

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