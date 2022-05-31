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  4. Erkan Baş, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil köprüye pankart astı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert tepki

Erkan Baş, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil köprüye pankart astı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert tepki

31.05.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan Türkiye İşçi Partili (TİP) milletvekillerine polis müdahale etti. Polis ekipleri ile milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; milletvekilleri Erkan Baş, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil hakkında suç duyurusu yapılacağını açıkladı.

Erkan Baş, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil köprüye pankart astı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert tepki

Gezi olaylarının yıldönümünde Türkiye İşçi Partili (TİP) milletvekilleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Her yer Taksim her yer direniş" yazılı bir pankart astı. Ekipler hemen müdahalede ederken; TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık ile polis arasında arbede çıktı.

Pankart, çıkan arbedenin ardından polisler tarafından kesildi.

BAKAN SOYLU DUYURDU: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ

Olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Şık Süleyman Soylu
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