Erkan Baş, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil köprüye pankart astı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok sert tepki

Gezi olaylarının yıldönümünde Türkiye İşçi Partili (TİP) milletvekilleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "Her yer Taksim her yer direniş" yazılı bir pankart astı. Ekipler hemen müdahalede ederken; TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık ile polis arasında arbede çıktı.

Pankart, çıkan arbedenin ardından polisler tarafından kesildi.

BAKAN SOYLU DUYURDU: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ

Olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK’dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.



