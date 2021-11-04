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Erkan Özerman iddiaları sürüyor! "Kucağıma otursana"

04.11.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkan Özerman hakkındaki taciz iddiaları sürüyor. 2008 yılında yapılan yarışmada 3. seçilerek Best Model olan Ender Ataç şoke eden iddialarda bulundu.

Erkan Özerman hakkındaki taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi. 2008 yılında yapılan yarışmada 3. seçilerek Best Model olan Ender Ataç, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Erkan Özerman hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Ender Ataç açıklamasında Erkan Özerman'ın kendisine "Provalar sırasında bir olay yaşandı. Erkekler mayolu prova yapıyordu. Böyle isteniyordu. Bir prova sonrasında gelsene şöyle kucağıma otursana" dediğini söyledi.

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Ender Ataç açıklamasının devamında kayıt için gittiği ofiste "Boxer'ı açmamı istedi" iddiasında da bulundu. 3. seçilerek Best Model olan ünlü isim bu teklifleri kabul etmediğini söyledi.


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