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Erkan Petekkaya, İrem Sak sorusuna çok sinirlendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 09:14 | Son Güncelleme

Erkan Petekkaya, 'Kapan' filminin basın toplantısında konuştu! Petekkaya kendisine İrem Sak’ın, ‘Onunla asla evlenmem’ sözleri hatırlatılınca çok sinirlendi

Erkan Petekkaya, İrem Sak sorusuna çok sinirlendi

Erkan Petekkaya ve Öykü Çelik’in başrolünü paylaştığı, ‘Kapan’ filminin basın toplantısı önceki gün Ciner Stüdyoları’nda gerçekleşti.

'BU KISIMLARI ÇIKARTIN!'

Röportaj sırasında Erkan Petekkaya’ya, geçen ay İrem Sak’ın katıldığı bir programda, “Evlenmek zorunda kalsan Olgun Şimşek’le mi evlenirsin, Erkan Petekkaya’la mı?” sorusuna, “Erkan’la asla evlenmem” sözleri hatırlatılınca ortam gerildi.

İrem Sak'tan, Erkan Petekkaya'ya olay sözler!İrem Sak'tan, Erkan Petekkaya'ya olay sözler!

Oyuncu, “Bana niye başkalarını soruyorsunuz? Sormayın kardeşim. Bu kısımları röportajdan çıkartın, yapımcılarınıza söyleyin” diyerek gazetecilere çıkıştı.

ÖYKÜ ÇELİK: EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUM

Sevgilisi Can Kıraç’la ilişkisini anlatan Öykü Çelik ise “10 aydır birlikteyiz. Benzemediğimiz noktalar var ama uyumluyuz. Çok benzeyen insanlar, birbirini sıkar” dedi. Evlilik düşüncesinin olmadığını söyleyen oyuncu, “Toplum o kadar bu düşüncedeki ilişkimizin ikinci ayında, ‘Ne zaman evleniyorsunuz?’ demeye başladılar. Böyle olunca ilişkiden soyutlanıyorsun” şeklinde konuştu.

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