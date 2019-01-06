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Erkan Petekkaya mekanında ruhsatsız içki satıyormuş

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.01.2019 11:21 | Son Güncelleme

'Alkol acilen yasaklansın' çıkışıyla tartışma yaratan oyuncu Erkan Petekkaya'nın kendi restoranında var olan ruhsatına aykırı olarak içki satışı yaptığı tespit edildi.

Erkan Petekkaya mekanında ruhsatsız içki satıyormuş

Oyuncu Erkan Petekkaya verdiği bir röportajda “‘Acilen satışı yasaklansın’ dediğiniz şey nedir” sorusuna “Alkol ve sigara” diye yanıt vermişti.

Erkan Petekkaya’nın 2011 yılından bu yana, İstanbul Beykoz'da "Mest-Et" isimli restoranın sahibi olduğu ortaya çıkmış, restoranında alkol satışı yapıldığı belirtilmişti.

Petekkaya’nın sahibi olduğu restoranın ruhsatı olmadığı iddiaları gündeme geldi.

CİMER’E BAŞVURDULAR

Bir vatandaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e başvurarak, Petekkaya’nın restoranının ruhsatı olup olmadığını sordu.

Odatv'de yer alan habere göre, CİMER’den gelen yanıtta Emniyet ekiplerinin restoranda inceleme yaptığı ve var olan ruhsatına aykırı olarak içki satışı yaptığının tespit edildiği belirtildi:

“Beykoz, Görele Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, 7/A-B kapı sayılı yerde ekiplerimize yapılan kontrolde Erkan PETEKKAYA Et Gıda San. Tic. Ltd. Şti. adı altında 26.06.2015 tarih ve 20150253 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile faaliyet gösteren işyeri ilgilisine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğünün 27.12.2018 tarih ve E. 2018122718395455092 sayılı yazılarına istinaden ruhsatına aykırı faaliyette bulunduğundan (kebapçı dükkanında açıkta içki satışı yaptığı) 073/016 Cilt ve Sayfa numaralı tespit tutanağının tanzim edilerek gerekli işlemin yapılması için Belediye Encümenine havalesi yapılmıştır. Bilgilerinize sunulur.”

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