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  4. Erkan Petekkaya oğlu Cem Cano'yu paylaştı! Baba-oğulun benzerliği olay oldu

Erkan Petekkaya oğlu Cem Cano'yu paylaştı! Baba-oğulun benzerliği olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.01.2024 15:32 | Son Güncelleme:
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Başarılı oyunculuğu, sempatik halleri ve kendine has tarzı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya bu defa oğlu Cem Cano ile gündem oldu. Didem Petekkaya ile mutlu bir evliliği olan Petekkaya'nın oğlunu görenler çok şaşırdı. Baba-oğulun benzerliğine yorum yağdı.

Erkan Petekkaya oğlu Cem Cano'yu paylaştı! Baba-oğulun benzerliği olay oldu

Serseri, Beyaz Gelincik, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Vurgun, Gel Dese Aşk ve son olarak O Kız dizisinde rol alan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor.

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Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu bu defa oğluyla gündem oldu.

erkan eşi

Didem Petekkaya ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano'yu görenler çok şaşırdı.

erkan oğlu

Erkan Petekkaya'nın biricik oğlu Cem Cano şimdilerde kocaman delikanlı oldu. Petekkaya'nın oğlu ile pozuna sosyal medyada; 'Ne yakışıklı oldu ya', 'Aynı babası', 'Babasının kopyası' gibi yorumlar yapıldı.

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