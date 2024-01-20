Erkan Petekkaya oğlu Cem Cano'yu paylaştı! Baba-oğulun benzerliği olay oldu

Serseri, Beyaz Gelincik, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Vurgun, Gel Dese Aşk ve son olarak O Kız dizisinde rol alan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu bu defa oğluyla gündem oldu.

Didem Petekkaya ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Erkan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano'yu görenler çok şaşırdı.

Erkan Petekkaya'nın biricik oğlu Cem Cano şimdilerde kocaman delikanlı oldu. Petekkaya'nın oğlu ile pozuna sosyal medyada; 'Ne yakışıklı oldu ya', 'Aynı babası', 'Babasının kopyası' gibi yorumlar yapıldı.





