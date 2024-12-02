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  4. Erkan Petekkaya ve Kerem Alışık’lı Yasak Aşk dizisinde kadın başrol bulunamadı! Şaşırtan karar

Erkan Petekkaya ve Kerem Alışık’lı Yasak Aşk dizisinde kadın başrol bulunamadı! Şaşırtan karar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.12.2024 15:38
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Erkan Petekkaya ve Kerem Alışık’lı Yasak Aşk dizisinde kadın başrol oyuncusu bulunamayınca dizi mayıs ayına ertelendi.

Erkan Petekkaya ve Kerem Alışık’lı Yasak Aşk dizisinde kadın başrol bulunamadı! Şaşırtan karar

Tims&B’nin Adana’da atv için çekeceği Yasak Aşk dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Yasak Aşk” dizisinin bir süredir kadın başrol oyuncusu için görüşmeler sürüyordu. Umur Turagay’ın yöneteceği dizi için Erkan Petekkaya, Kerem Alışık, Görkem Sevindik, Ebru Nil Aydın ve Asena Girişken’le el sıkışılmıştı.

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Adana’nın köklü ailelerinden Bazmanoğulları'nın etkileyici hikâyesini konu alan dizide ailenin iki kardeşini karşı karşıya getirecek Hande karakteri için arayış sürüyordu.

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Rol için Gülsim Ali, Özge Yağız, gibi çok sayıda oyuncuyla görüşülmüştü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin senaryosu üzerinde daha çok çalışılması için projeye önümüzdeki mayıs ayında ertelendi. Oyunculara da serbest oldukları iletildi.

Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkaya
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