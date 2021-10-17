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Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'lı Sana Söz'den ilk kareler geldi!

17.10.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star’ın yeni dizisi Sana Söz’ nefes kesen hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında başlıyor. Yayınlanan ilk tanıtımının ardından büyük merak uyandıran dizinin başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’dan heyecan yaratan yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'lı Sana Söz'den ilk kareler geldi!

Star’ın yeni dizisi Sana Söz, nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yakında başlıyor. Dizinin başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’dan heyecan yaratan yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın kaleme alıyor.

EA

Çekimleri tüm hızıyla devam eden Sana Söz’ün başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan, çok farklı bir rolle seyirci karşısına çıkacak. Dizi çekimleri için kamera karşısına geçen ikilinin verdiği birbirinden renkli ve sıcak fotoğraf kareleri büyük beğeni topladı.

SANA SÖZ KONUSU

Ekran Alıntısı

Erkan Petekkaya, kötülerle savaşan kendini mesleğine adamış cinayet büro amiri Ömer Duran’a hayat verirken; Nehir Erdoğan ise gerçekleri aydınlatmaya çalışan başarılı program sunucusu Elif Karaca’yı canlandıracak. Ömer (Erkan Petekkaya) ve Elif (Nehir Erdoğan) farklı kulvarlarda ama aynı amaç için mücadele etmektedirler. Ömer, inandığı tüm değerlere ihanet ettiğini düşündüğü Elif ile başta çatışacak ama tanıdıkça ondan etkilenecektir. Elif ise Ömer'den uzak durmaya çalıştıkça girdiği her çetin mücadele ile ona daha çok yaklaşacaktır. Aralarındaki tüm fark ve engellere rağmen ikili kanunsuzluğun, adaletsizliğin, vicdansızlığın ve suçluların karşısında masumları korumak için birlikte savaşacaklardır.

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Anahtar Kelimeler:
Erkan Petekkaya Nehir Erdoğan
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