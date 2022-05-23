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Erkek arkadaşı kariyerine odaklanmak için terk etti! İntikamı acı oldu: Patronuyla sevgiliyim

23.05.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polina Nioly isimli bir kadın sevgilisinin kendisini kariyerine odaklanmak için terk ettiğini anlattıktan sonra aldığı intikamla bir anda popüler oldu. Eski sevgilisinin şirketinin sahibiyle ilişkiye başladığını ifade eden Nioly, “Şimdi kariyeri benim iki dudağımın ucunda” dedi.

Erkek arkadaşı kariyerine odaklanmak için terk etti! İntikamı acı oldu: Patronuyla sevgiliyim

TikTok’ta yaklaşık 264 bin takipçisi bulunan Polina Noily isimli bir kadın, uzun zamandır ilişki yaşadığı erkek arkadaşının kendisini kariyerine odaklanma bahanesiyle terk ettiğini söyledi. Yaşadığı hayal kırıklığından sonra erkek arkadaşından intikam almayı düşünen Noily, ayrılma taktiğiyle herkesi şaşırttı.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

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1.2 milyon sosyal medya kullanıcısının dikkatini çeken paylaşımda Nioly, kariyerini seçen eski erkek arkadaşının şirketinin sahibiyle sevgili olduğunu anlattı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderide bir kısmı Nioly’i desteklerken bir kısmı ise yaptığının etik olmadığını ve intikam almayı başaramadığını savundu.

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sosyal medya
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