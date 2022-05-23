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OnlyFans modeli, arkadaşlarına eski sevgililerini ayarladığını söyledi! Sosyal medyada açıklaması olay yarattı

23.05.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli Alice Irving, cinsel açıdan kendisini hayal kırıklığına uğramış arkadaşlarına gerçek aşkı bulana kadar mutlu olabilmeleri için eski sevgililerini ayarladığını söyledi. Arkadaşlarının hayallerindeki erkek profilini anlatmasıyla her zaman doğru eşleştirmeyi yaptığından söz eden Irving, bunun büyük bir iyilik olduğunu dile getirdi.

OnlyFans modeli, arkadaşlarına eski sevgililerini ayarladığını söyledi! Sosyal medyada açıklaması olay yarattı

OnlyFans fenomeni Alice Irving, hayal kırıklığına uğramış kadın arkadaşlarına samimi arzularına göre eski sevgilileriyle eşleştirerek bir aşk tanrısı hizmeti sunduğunu anlattı. Kanada’da doğan 24 yaşındaki Irving, birkaç yıldır OnlyFans hesabını işletiyor ve bu sayede yeni insanlarla tanışma imkanı buluyor. Irving, “Birçok farklı nedenden dolayı gerçekten harika olduğunu düşündüğüm farklı insanlardan oluşan belirli bir portföy oluşturdum” dedi.

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“BENDEN YARDIM İSTİYORLAR”

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OnlyFans fenomeni bir arkadaşının cinsel açıdan kendisini kötü hissettiği bir zamanda tam olarak ne istediğini anlatan bir listeden söz ettiğini dile getirdi. Irving, “Bana sevdiği her şeyin gerçekten büyük bir listesini verdi. Sonra onun için uygun olduğunu düşündüğüm bir eski sevgilimle eşleştirdim. Sonrasında mükemmel anlaştıklarını söylediler” diye konuştu.

Irving, çöpçatanlık konusundaki becerilerinin kısa sürede yayılması üzerine arkadaşları ondan yardım istemeye başladı. Fenomen isim, “Başka kızlar bana ulşamaya çalıştı. Bunun için ücret almaya başlamam gerektiğini düşünüyorum. Aslında insanların bağlantı kurmasını ve mutluluğu paylaşmasını sağlamaktan çok büyük haz alıyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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