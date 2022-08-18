Trende skandal! Özrü kabahatinden büyük oldu: ''Seks işçisi sandım''

61 yaşındaki Elemir Brandy, İngiltere'de seyahat halindeki bir trende 17 yaşındaki genç bir kıza cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. Olayın ardından 12 yıllık bir cezaya çarptırılan yaşlı adamın yaptıkları, herkesi şaşkına çevirdi.

REDDETTİ

3 Nisan Pazar günü Coventry İstasyonu'ndan Birmingham New Street'e giden bir trende meydana gelen olay herkesi şaşkına çevirdi. Öğle satlerinde bir bankta oturup treni bekleyen 17 yaşındaki bir genç kıza yaklaşan Elemir Brandy, onunla konuşmaya çalıştı ancak genç kız reddetti ve uzaklaşmaya çalıştı.

AYNI TRENE BİNDİLER

İkisi de aynı trene binince genç kız durumdan kurtulamadı. Brandy onunla konuşmaya devam etti ve hatta bir içki içmesi için genç kıza 20 sterlin verdi. Ondan kurtulmaya çalışmasına rağmen, kendini kıza sürterek onu taciz etti ve yüzünü öpmeden önce kızı kasıklarına dokunmaya zorladı.

YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ

Kıza cinsel saldırıda bulunan ve boynunda izler bırakan Brandy, trendeki iki yolcunun onu durdurmaya çalışması üzerine etkisiz hale getirildi. Genç kızın da iyi olduğundan emin olduktan sonra olayı tren personeline bildirdiler ve Brandy, Birmingham Uluslararası istasyonunda tutuklandı.

''SEKS İŞÇİSİ SANDIM''

Brandy verdiği ilk ifadede kızın bir seks işçisi olduğunu düşündüğünü ve bu yüzden ona para verdiğini iddia etti. Ancak sonra ifadesini değiştirdi ve olanları bir bir anlattı. Mayıs ayında Birmingham Sulh Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşma sırasında penetrasyon yoluyla cinsel saldırı ve üç adet ayrı cinsel saldırı suçunu kabul etti.

12 YIL CEZA ALDI

Ardından, 12 Ağustos'ta altı yıl hapis olmak üzere 12 yıllık bir ceza aldı. Ayrıca işlediği seks suçları ömür boyu siciline işlendi, çocuklar ve yetişkinlerle çalışması yasaklandı ve hakkında 12 yıl boyunca cinsel zararı önleme emri verildi.



