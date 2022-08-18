Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Trende skandal! Özrü kabahatinden büyük oldu: ''Seks işçisi sandım''

Trende skandal! Özrü kabahatinden büyük oldu: ''Seks işçisi sandım''

18.08.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Coventry İstasyonu'ndan Birmingham New Street'e giden bir trende meydana gelen olay şoke etti. 17 yaşındaki bir genç kıza saldırıda bulunan 61 yaşındaki Elemir Brandy hakkında, olayların ardından 6 yılı hapis olmak üzere 12 yıllık bir ceza istendi.

Trende skandal! Özrü kabahatinden büyük oldu: ''Seks işçisi sandım''

61 yaşındaki Elemir Brandy, İngiltere'de seyahat halindeki bir trende 17 yaşındaki genç bir kıza cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. Olayın ardından 12 yıllık bir cezaya çarptırılan yaşlı adamın yaptıkları, herkesi şaşkına çevirdi.

Uçuşun ortasında önce dua etti sonra uçağın kapısını açmaya çalıştıUçuşun ortasında önce dua etti sonra uçağın kapısını açmaya çalıştı

REDDETTİ

3 Nisan Pazar günü Coventry İstasyonu'ndan Birmingham New Street'e giden bir trende meydana gelen olay herkesi şaşkına çevirdi. Öğle satlerinde bir bankta oturup treni bekleyen 17 yaşındaki bir genç kıza yaklaşan Elemir Brandy, onunla konuşmaya çalıştı ancak genç kız reddetti ve uzaklaşmaya çalıştı.

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu facia olduBir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu facia oldu

AYNI TRENE BİNDİLER

istasyon

İkisi de aynı trene binince genç kız durumdan kurtulamadı. Brandy onunla konuşmaya devam etti ve hatta bir içki içmesi için genç kıza 20 sterlin verdi. Ondan kurtulmaya çalışmasına rağmen, kendini kıza sürterek onu taciz etti ve yüzünü öpmeden önce kızı kasıklarına dokunmaya zorladı.

Doktorlar bile teşhis koyamadı! Sosyal medyadan itiraf etti: Sadece bir göğsüm büyüdüDoktorlar bile teşhis koyamadı! Sosyal medyadan itiraf etti: Sadece bir göğsüm büyüdü

YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ

Kıza cinsel saldırıda bulunan ve boynunda izler bırakan Brandy, trendeki iki yolcunun onu durdurmaya çalışması üzerine etkisiz hale getirildi. Genç kızın da iyi olduğundan emin olduktan sonra olayı tren personeline bildirdiler ve Brandy, Birmingham Uluslararası istasyonunda tutuklandı.

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

''SEKS İŞÇİSİ SANDIM''

tren1

Brandy verdiği ilk ifadede kızın bir seks işçisi olduğunu düşündüğünü ve bu yüzden ona para verdiğini iddia etti. Ancak sonra ifadesini değiştirdi ve olanları bir bir anlattı. Mayıs ayında Birmingham Sulh Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşma sırasında penetrasyon yoluyla cinsel saldırı ve üç adet ayrı cinsel saldırı suçunu kabul etti.

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi! Partideki direk dansçıları sosyal medyanın tepkisini çektiBöyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi! Partideki direk dansçıları sosyal medyanın tepkisini çekti

12 YIL CEZA ALDI

Ardından, 12 Ağustos'ta altı yıl hapis olmak üzere 12 yıllık bir ceza aldı. Ayrıca işlediği seks suçları ömür boyu siciline işlendi, çocuklar ve yetişkinlerle çalışması yasaklandı ve hakkında 12 yıl boyunca cinsel zararı önleme emri verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski sevgilisinin arabasını yakmak isterken kendisini yaktıEski sevgilisinin arabasını yakmak isterken kendisini yaktı
2022 yılı kehanetleri gündem oldu! Dedikleri bir bir çıktı2022 yılı kehanetleri gündem oldu! Dedikleri bir bir çıktı
İhanetin böylesi! Aylardır kayıptı, sevgilisinin yanında bulduİhanetin böylesi! Aylardır kayıptı, sevgilisinin yanında buldu
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Melih Gökçek'e 'kara leke' diyerek yüklendi!

Melih Gökçek'e 'kara leke' diyerek yüklendi!

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Ünlü futbolcu ile seks videoları vardı! Mahkemede itiraf

Ünlü futbolcu ile seks videoları vardı! Mahkemede itiraf

Dönme dolapta ilişkiye giren çift meraklı bakışlara aldırmayınca...

Dönme dolapta ilişkiye giren çift meraklı bakışlara aldırmayınca...

İlginizi Çekebilir

Penis halkası olay yarattı: Önce ambulans sonra itfaiye geldi

Penis halkası olay yarattı: Önce ambulans sonra itfaiye geldi

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.